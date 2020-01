現地時間5日、コメディアンのリッキー・ジャーヴェイスが5回目のホストを務める第77回ゴールデン・グローブ賞の授賞式が開催。シャロン・テート殺人事件を背景に、1969年のハリウッドを舞台にしたクエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』がミュージカル/コメディー部門の作品賞、助演男優賞(ブラッド・ピット)、脚本賞(クエンティン・タランティーノ)の最多3冠に輝いた。アカデミー賞の前哨戦の1つとして注目される第77回ゴールデン・グローブ賞の映画の部。続く2冠となったのは3作品だ。DCコミックスの悪役キャラクター、ジョーカーの誕生物語を描く『ジョーカー』は、タイトルロールを演じたホアキン・フェニックスがドラマ部門の男優賞、作曲家/チェリストのヒドゥル・グドナドッティルが作曲賞を受賞した。第一次世界大戦で重要な任務を課せられたイギリス人兵士2名を中心に描く『1917 命をかけた伝令』は、ドラマ部門の作品賞を受賞。全編がワンカットに見える映像を創り上げたサム・メンデスが、監督賞の栄に浴した。歌手のエルトン・ジョンの半生を描く『ロケットマン』は、エルトンを演じるタロン・エガートンがコメディー/ミュージカル部門の男優賞、エルトン・ジョンとバーニー・トーピンが楽曲『(アイム・ゴナ)ラヴ・ミー・アゲイン』で主題歌賞に輝いた。最多6ノミネートを獲得していた『マリッジ・ストーリー』は、ローラ・ダーンが助演女優賞を受賞するに留まった。また今回、俳優のトム・ハンクスが功労賞のセシル・B・デミル賞を受賞。アンバサダーは俳優のピアース・ブロスナンの息子のパリス・ブロスナンとディラン・ブロスナンが務めた。第77回ゴールデン・グローブ賞<映画の部>の主な受賞結果は以下の通り。(★が受賞作品&受賞者)●作品賞(ドラマ)★『1917 命をかけた伝令』『アイリッシュマン』『ジョーカー』『マリッジ・ストーリー』『2人のローマ教皇』●女優賞(ドラマ)シャーリーズ・セロン『スキャンダル』★レネー・ゼルウィガー『ジュディ 虹の彼方に』シンシア・エリヴォ『Harriet(原題)』スカーレット・ヨハンソン『マリッジ・ストーリー』シアーシャ・ローナン『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』●男優賞(ドラマ)クリスチャン・ベイル『フォードvsフェラーリ』アントニオ・バンデラス『Pain and Glory(英題)』アダム・ドライバー『マリッジ・ストーリー』★ホアキン・フェニックス『ジョーカー』ジョナサン・プライス『2人のローマ教皇』●作品賞(コメディー/ミュージカル)『ロケットマン』『ルディ・レイ・ムーア』『ジョジョ・ラビット』『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』★『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』●女優賞(コメディー/ミュージカル)ビーニー・フェルドスタイン『Booksmart(原題)』エマ・トンプソン『レイトナイト 私の素敵なボス』アナ・デ・アルマス『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』★アウクワフィナ『フェアウェル』ケイト・ブランシェット『Where’d You Go,Bernadette(原題)』●男優賞(コメディー/ミュージカル)ダニエル・クレイグ『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』ローマン・グリフィン・デイヴィス『ジョジョ・ラビット』レオナルド・ディカプリオ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』★タロン・エガートン『ロケットマン』エディ・マーフィ『ルディ・レイ・ムーア』●アニメ作品賞『トイ・ストーリー4』『アナと雪の女王2』『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』『ライオン・キング』★『Missing Link(原題)』●外国語映画賞『フェアウェル』『レ・ミゼラブル』『Pain and Glory(英題)』★『パラサイト 半地下の家族』『Portrait of a Lady on Fire(英題)』●助演女優賞マーゴット・ロビー『スキャンダル』キャシー・ベイツ『リチャード・ジュエル』アネット・ベニング『ザ・レポート』★ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』ジェニファー・ロペス『ハスラーズ』●助演男優賞トム・ハンクス『A Beautiful Day in the Neighborhood(原題)』アンソニー・ホプキンス『2人のローマ教皇』アル・パチーノ『アイリッシュマン』ジョー・ペシ『アイリッシュマン』★ブラッド・ピット『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』●監督賞マーティン・スコセッシ『アイリッシュマン』クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』★サム・メンデス『1917 命をかけた伝令』トッド・フィリップス『ジョーカー』