【速報】第77回ゴールデン・グローブ賞受賞結果発表！＜映画の部＞

日本時間1月6日(月)に米ロサンゼルスにて開催された第77回ゴールデン・グローブ賞授賞式。その年の最も優れた映画とドラマを、ハリウッド外国人映画記者協会の所属会員が選定する同賞において、アカデミー賞の前哨戦とも言われる<映画の部>。受賞結果はこちら!(★印太字が受賞者/受賞作品)

【ドラマ部門 作品賞】

『アイリッシュマン』

『マリッジ・ストーリー』

★『1917 命をかけた伝令』

『ジョーカー』

『2人のローマ教皇』

【ドラマ部門 女優賞】

シンシア・エリヴォ『Harriet(原題)』

スカーレット・ヨハンソン『マリッジ・ストーリー』

シアーシャ・ローナン『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

シャーリーズ・セロン『スキャンダル』

★レネー・ゼルウィガー『ジュディ 虹の彼方に』

【ドラマ部門 男優賞】

クリスチャン・ベイル『フォードvsフェラーリ』

アントニオ・バンデラス『Pain and Glory(原題)』

アダム・ドライバー『マリッジ・ストーリー』

★ホアキン・フェニックス『ジョーカー』

ジョナサン・プライス『2人のローマ教皇』

【コメディ/ミュージカル部門 作品賞】

『ルディ・レイ・ムーア』

『ジョジョ・ラビット』

『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

★『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

『ロケットマン』

【コメディ/ミュージカル部門 女優賞】

アナ・デ・アルマス『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

ケイト・ブランシェット『Where'd You Go Bernadette(原題)』

ビーニー・フェルドスタイン『Booksmart(原題)』

エマ・トンプソン『レイトナイト 私の素敵なボス』

★オークワフィナ『フェアウェル』

【コメディ/ミュージカル部門 男優賞】

ダニエル・クレイグ『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

ローマン・グリフィン・デイヴィス『ジョジョ・ラビット』

レオナルド・ディカプリオ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

★タロン・エジャトン『ロケットマン』

エディ・マーフィ『ルディ・レイ・ムーア』

【助演女優賞】

キャシー・ベイツ『リチャード・ジュエル』

アネット・ベニング『ザ・レポート』

★ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』

ジェニファー・ロペス『ハスラーズ』

マーゴット・ロビー『スキャンダル』

【助演男優賞】

トム・ハンクス『A Beautiful Day in the Neighborhood(原題)』

アンソニー・ホプキンス『2人のローマ教皇』

アル・パチーノ『アイリッシュマン』

ジョー・ペシ『アイリッシュマン』

★ブラッド・ピット『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

【アニメ作品賞】

『アナと雪の女王2』

『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』

『ライオン・キング』

★『Missing Link(原題)』

『トイ・ストーリー4』

【外国語映画賞】

『フェアウェル』(アメリカ)

『レ・ミゼラブル』(フランス)

『Pain and Glory(原題)』(スペイン)

★『パラサイト 半地下の家族』(韓国)

『Portrait of a Lady on Fire(原題)』(フランス)

【監督賞】

ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』

★サム・メンデス『1917 命をかけた伝令』

トッド・フィリップス『ジョーカー』

マーティン・スコセッシ『アイリッシュマン』

クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

【脚本賞】

ノア・バームバック『マリッジ・ストーリー』

ポン・ジュノ、ハン・ジンウォン『パラサイト 半地下の家族』

アンソニー・マクカーテン『2人のローマ教皇』

★クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

スティーヴン・ザイリアン『アイリッシュマン』

【作曲賞】

アレクサンドル・デスプラ『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』

★ヒルドゥル・グドナドッティル『ジョーカー』

ランディ・ニューマン『マリッジ・ストーリー』

トーマス・ニューマン『1917 命をかけた伝令』

ダニエル・ペンバートン『マザーレス・ブルックリン』

【主題歌賞】

"Beautiful Ghosts" 『キャッツ』

★"I'm Gonna Love Me Again" 『ロケットマン』

"Into the Unknown" 『アナと雪の女王2』

"Spirit" 『ライオン・キング』

"Stand Up" 『Harriet(原題)』



