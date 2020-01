【速報】HBOに軍配！第77回ゴールデン・グローブ賞受賞結果発表！＜テレビの部＞

日本時間1月6日(月)に米ロサンゼルスにて開催された第77回ゴールデン・グローブ賞授賞式。その年の最も優れた映画とドラマを、ハリウッド外国人映画記者協会の所属会員が選定する同賞。作品別では米HBOの『チェルノブイリ』が作品賞を含め最多4ノミネート、だが放送局別でみると、HBO作品を抜いてNetflixが17ノミネートで最多だったが、いかに―。受賞結果は以下の通り。(★印太字が受賞者/受賞作品)

【ドラマ部門 作品賞】

『ビッグ・リトル・ライズ』

『ザ・クラウン』

『キリング・イヴ/Killing Eve』

『ザ・モーニングショー』

★『キング・オブ・メディア』

【ドラマ部門 女優賞】

ジェニファー・アニストン『ザ・モーニングショー』

★オリヴィア・コールマン『ザ・クラウン』

ジョディ・カマー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ニコール・キッドマン『ビッグ・リトル・ライズ』

リース・ウィザースプーン『ザ・モーニングショー』

【ドラマ部門 男優賞】

★ブライアン・コックス『キング・オブ・メディア』

キット・ハリントン『ゲーム・オブ・スローンズ』

ラミ・マレック『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』

トビアス・メンジーズ『ザ・クラウン』

ビリー・ポーター『Pose』

【コメディ/ミュージカル部門 作品賞】

『バリー』

★『Fleabag フリーバッグ』

『コミンスキー・メソッド』

『マーベラス・ミセス・メイゼル』

『ザ・ポリティシャン』

【コメディ/ミュージカル部門 女優賞】

クリスティナ・アップルゲイト『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』

レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

キルステン・ダンスト『On Becoming a God in Central Florida(原題)』

ナターシャ・リオン『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』

★フィービー・ウォーラー=ブリッジ『Fleabag フリーバッグ』

【コメディ/ミュージカル部門 男優賞】

マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』

ビル・ヘイダー『バリー』

ベン・プラット『ザ・ポリティシャン』

ポール・ラッド『僕と生きる人生』

★ラミー・ユセフ『Ramy(原題)』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 作品賞】

『Catch-22(原題)』

★『チェルノブイリ』

『Fosse/Verdon(原題)』

『The Loudest Voice(原題)』

『アンビリーバブル たった1つの真実』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 女優賞】

ケイトリン・デヴァー『アンビリーバブル たった1つの真実』

ジョーイ・キング『The Act(原題)』

ヘレン・ミレン『Catherine the Great(原題)』

メリット・ウェヴァー『アンビリーバブル たった1つの真実』

★ミシェル・ウィリアムズ『Fosse/Verdon(原題)』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 男優賞】

クリストファー・アボット『Catch-22(原題)』

サシャ・バロン・コーエン『The Spy(原題)』

★ラッセル・クロウ『The Loudest Voice(原題)』

ジャレッド・ハリス『チェルノブイリ』

サム・ロックウェル『Fosse/Verdon(原題)』

【助演女優賞】

★パトリシア・アークエット『The Act(原題)』

ヘレナ・ボナム・カーター『ザ・クラウン』

トニ・コレット『アンビリーバブル たった1つの真実』

メリル・ストリープ『ビッグ・リトル・ライズ』

エミリー・ワトソン『チェルノブイリ』

【助演男優賞】

アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』

キーラン・カルキン『キング・オブ・メディア』

アンドリュー・スコット『Fleabag フリーバッグ』

★ステラン・スカルスガルド『チェルノブイリ』

ヘンリー・ウィンクラー『バリー』

作品賞は順当な結果だろう。昨年発表された第71回エミー賞で作品賞に輝いた米HBOの『チェルノブイリ』と米Amazonの『Fleabag フリーバッグ』が、今回のゴールデン・グローブ賞でも受賞。『Fleabag フリーバッグ』は主演を務めるフィービー・ウォーラー=ブリッジがコメディ/ミュージカル部門女優賞も受賞し、各方面からの絶賛が立証された。

また放送局別でみると、ノミネート数ではNetflix作品が最多であったが、結果はHBOが勝利!(ノミネート数⇒受賞数)

Netflix 17 ⇒1

HBO 15 ⇒4

hulu 5 ⇒2

Prime Video 5 ⇒2

FX Networks 4 ⇒1

Apple TV+ 3 ⇒0

Showtime 3⇒1

BBC America 2 ⇒0

USA Network 1 ⇒0

