『ダウントン・アビー』映画化記念！ 全シーズン主要キャラ振り返り大特集【貴族編】

1月10日(金)に待望の劇場版が全国公開される映画『ダウントン・アビー』。さらに劇場版公開を記念して、BS10 スターチャンネルで1月22日(水)から全シーズンのレギュラー放送もスタートと、英国貴族たちの世界の表と裏を描いて話題を呼んだ名作ドラマが再び盛り上がりを見せています。今回は、ドラマ版を途中で離脱した人や、劇場版公開前にドラマ版を振り返りたいという人たちに向けて、主要キャラクターの全シーズンを通した出来事から物語を振り返ろうという企画。ということで、まずは華やかな英国貴族たちをご紹介します!

ロバート・クローリー

ダウントン・アビーの当主にして、第7代グランサム伯爵。愛する妻コーラとの間にメアリー、イーディス、シビルの3人娘を授かる。使用人や領民に対しても心遣いのできる優しき英国紳士。



女性には爵位と財産の相続権がないという限嗣相続制のため、相続人にマシューを招く。中流階級のマシューと壁があったが、交流を深めることで実の息子のように感じていく(シーズン1)。第一次世界大戦の負傷兵の療養施設となったダウントンの運営にコーラが忙しく、彼女と疎遠となり、メイドのジェーンと親密な関係を持ってしまう(シーズン2)。投資の失敗による財政難をマシューに助けられ、彼をダウントンの共同所有者とする。シビルとトムとの結婚に反対していたが、放火容疑からトムを助けて二人をダウントンに住まわせる(シーズン3)。マシューの死により、再びダウントンの運営を自分だけでと考えるが、マシューの意思を引き継ぐメアリーと対立する(シーズン4)。戦没者慰霊碑の建設でカーソンと対立するが、皆が納得する慰霊碑を建立する。美術史家サイモンとコーラの関係を不快に感じ、コーラと不仲になってしまう(シーズン5)。時代の流れに逆らえずに貴族の屋敷運営の縮小に悩む中で、吐血するが一命を取り留める。ダウントンの将来をメアリーとトムに任せ、村の病院の新院長としてコーラを認め、進退を考えるカーソンの後任にトーマスを選び、ダウントンの未来に希望を持つ(シーズン6)。

コーラ・クローリー

第7代グランサム伯爵夫人。アメリカの富豪レヴィンソン家の娘で、多額の持参金と共に嫁いでロバートを支えてきた。息子がいないことが心残りとなっているが、娘たちを愛している。



マシューに持参金も相続されることを認められず、限嗣相続制を見直せないかと行動するが、彼の人柄に触れる内にメアリーの結婚相手として認める。18年ぶりに妊娠するが侍女オブライエンの仕業で流産してしまう(シーズン1)。負傷兵の療養施設となったダウントンの運営を巡ってイザベルと衝突し、運営の忙しさからロバートと疎遠となる(シーズン2)。投資に失敗して持参金を失ったロバートを励ますものの、シビルの出産後の死について、ロバートが連れてきた産婦人科医サー・フィリップが原因だとロバートを責める(シーズン3)。ロバートの従姉妹スーザンに侍女オブライエンが引き抜かれたことで、エドナを侍女として雇う(シーズン4)。侍女バクスターから犯罪歴を明かされるが許しを与える。美術史家サイモンに言い寄られたことで、ロバートと不仲になってしまう。イーディスの娘マリゴールドを養子とするようにロバートを説得する(シーズン5)。村の病院統合によりバイオレットと対立しながらも和解し、新院長としての活動をロバートに認められて喜ぶ(シーズン6)。

メアリー・クローリー

クローリー家の長女。美人聡明で多くの男性から言い寄られるが、頑固で貴族としてのプライドが高い。また皮肉屋でイーディスにも強く当たってしまう。





伯爵の相続人とその息子で婚約者パトリックが亡くなり、次なる相続人のマシューともそりが合わない。そんな中、トルコ外交官パムークとの間に醜聞を起こしてしまう。やがて、マシューと心を通わせるがプロポーズの返事に悩む(シーズン1)。マシューとラビニアの婚約にショックを受けるも、戦争で大けがを負ったマシューの世話をする。新恋人リチャードとの結婚に悩みつつ、最終的にラビニアと死別したマシューからのプロポーズを受ける(シーズン2)。マシューと結婚し、ラビニア一族の遺産を引き継いだマシューにダウントンの財政難を救うように懇願。そして、息子ジョージを出産する(シーズン3)。死んだマシューの相続人としてロバートと対立しつつもダウントンの運営に関わり、ギリンガム卿と領地調査員ブレイクの二人から求婚される(シーズン4)。ギリンガム卿と二人だけで旅行をするが、ギリンガム卿に別れを告げる。ローズの婚約者アティカスの誘いによりブランカスター城でレーサーのヘンリーと出会う(シーズン5)。ヘンリーと生きる世界が違うと悩みつつも愛し合っていることに気づいて結婚する。イーディスとペラムの破局を自分が原因だと反省し、二人の間をとりもつ。そして、ヘンリーの子を宿す(シーズン6)。

マシュー・クローリー

クローリー家の遠縁で中流階級出身の弁護士。相続人として母イザベルと共にダウントンに招かれるが、貴族の生活に馴染めない。



招かれたダウントンで3姉妹との政略結婚を求められるが気に食わず、メアリーとも対立。しかし、相続を真剣に考え始め、ロバートらとも打ち解けていく。やがて、メアリーの優しさに気づいて恋心を抱くが、コーラの妊娠で相続人として不確かな立場となり、そのことが原因でメアリーがプロポーズの返事を躊躇していると考えてダウントンを去る(シーズン1)。出兵したマシューは、休暇に婚約者ラビニアを連れてダウントンを訪れる。マシューは戦争で下半身不随となるが奇跡的に回復。ラビニアと結婚しようとするが、彼女は病死してしまう。リチャードのメアリーへの傲慢な態度に怒り、メアリーへ彼と別れるように勧める内に、メアリーへの愛を再確認し、メアリーもプロポーズを受ける(シーズン2)。メアリーと結婚し、ラビニア一族から相続した遺産でダウントンの財政難を救う。そのことでロバートとダウントンの共同所有者となる。メアリーが息子ジョージを出産したことで喜ぶが、病院で二人と面会した帰り道に交通事故で帰らぬ人となる(シーズン3)。

イーディス・クローリー

クローリー家の次女。姉メアリーに比べて見た目も性格も平凡で男運がない。そのため、つらく当たるメアリーに嫉妬心と対抗心を抱いている。

メアリーの婚約者パトリックに恋していたため、彼の死を悲しむ。メアリーとパムークとの醜聞を知り、彼女を陥れるために醜聞を広める。メアリーの結婚相手として招かれたストララン卿に誘いを掛ける(シーズン1)。ダウントンに亡きパトリックを名乗る負傷兵が現れるが、イーディスしか信用せず、結果的に彼は行方をくらます。ストララン卿から戦争による負傷や、年の差を理由に別れを告げられる(シーズン2)。周囲の反対をよそにストララン卿と結婚の約束をするが、結婚式当日に彼が逃げてしまう。失意から立ち直るために新聞への投稿を始め、編集者マイケルと愛し合う。彼の子供を妊娠してしまうが、彼には妻がいた(シーズン3)。マイケルは妻と別れるためにドイツに向かうが行方不明となる。スイスで密かに娘マリゴールドを出産し、小作人ドリューへ友人の娘として預ける(シーズン4)。マイケルの死で彼の新聞社を相続する。娘への対応からドリュー夫妻とトラブルを起こしたことでロバートらにも秘密を明かし、娘を養子として迎える。ブランカスター城の土地管理人バーティーと出会う(シーズン5)。侯爵を相続したバーティーからプロポーズを受けるが、メアリーに娘の存在をばらされてしまい、バーティーから別れを告げられる。だが、再び愛を確かめ合うことでついに結婚する(シーズン6)。

シビル・クローリー

クローリー家の三女。自由奔放かつ自立心旺盛で、女性の自立や参政権などの社会進出と政治に関心を持つ。また、階級の差も気にせず使用人たちとも接する。



社会主義者の運転手トムと考え方が合うことから惹かれ合う。彼の影響で政治集会を見学するが暴動に巻き込まれ、マシューに助けられる。秘書として自立を目指すメイドのグエンの手助けをする(シーズン1)。戦争の犠牲に胸を痛めて看護師となる訓練を受け、イザベルと一緒にダウントンを負傷兵の療養所とすることを提案し、自身もそこで看護師として働く。戦争が終わり、トムからの告白を受け入れて駆け落ちをするが、メアリーとイーディスに説得される。一族に、トムと結婚してダウントンを出て看護師を目指すと改めて宣言することで認めてもらい、アイルランドに旅立つ。そして、妊娠したことをコーラに手紙で伝える(シーズン2)。トムが政治犯としてアイルランドにいられなくなったため、ロバートの助けにより二人でダウントンに戻る。出産を間近に控えながら、出産方法についてクラークソン医師と産婦人科医サー・フィリップの対立に巻き込まれる。無事に娘を出産するが、容態が急変してトムと一族が見守る中で亡くなってしまう(シーズン3)。

トム・ブランソン

アイルランドの労働者階級出身でダウントンの運転手。社会主義者として政治への関心が強く、貧富の差から貴族を嫌っている。



シビルに政治集会への興味を持たせてしまうが、そこで怪我を負わせてしまう。クビになりそうなところをシビルにかばわれる(シーズン1)。イギリス軍の将軍への抗議行動の企みがバレてしまい、政治活動をしないことを約束させられる。シビルと駆け落ちをするが、シビルがロバートらを説得して正式に二人でアイルランドへと旅立つ(シーズン2)。貴族の邸宅への放火容疑でロバートに助けられ、ダウントンに戻る。シビルの死産に直面し、娘シビルと共にダウントンを去ろうとするが土地管理人として残る。メイドのエドナの誘惑に乗ってしまい、カーソンらに知られてしまう(シーズン3)。メアリーと土地管理の仕事を始める中で、クビになったエドナに妊娠したと結婚を迫られるが、ヒューズの助けで嘘だと見抜く。議員の演説会で女教師バンティングと出会い、次第に親しくなる(シーズン4)。ロバートに無礼を働いたバンティングに未練を持ちつつも別れを告げる。再出発を考えて娘とアメリカ行きを決め、家族として認められたロバートらに祝福されながら旅立つ(シーズン5)。離れて暮らすことでダウントンが我が家でロバートらが家族と再認識し、ダウントンに戻る。メアリーとヘンリーの仲をとりもち、ヘンリーと自動車販売店を経営することを計画する(シーズン6)。

バイオレット・クローリー

ロバートの母親で、先代グランサム伯爵にして未亡人。貴族の名誉を守るためには手段を選ばないが、一族や領民に深い愛情を持つ。



マシューへの相続を許せずに限嗣相続制を覆そうとするが失敗し、彼とメアリーを結婚させようと計画する。一方で、イザベルと病院やフラワーショーのことで対立する(シーズン1)。イザベルらのダウントンを負傷兵の療養所とする案に反対するが、押し切られてしまう。だがイザベルを療養所の運営から追い出す。メアリーとマシュー、イーディスとストララン卿の仲をとりもとうとする(シーズン2)。財政難のダウントンを救うため、コーラの母マーサに援助を頼むが失敗。シビルの死で仲違いしたロバートとコーラの関係を修復し、イーディスとマイケルの交際を後押しする(シーズン3)。マシューの死によりメアリーがダウントンの共同所有者となることに賛成し、イザベルを支え、マシューの元執事モールズリーの苦境をベイツと共に助ける。気管支炎となるがイザベルの看病により回復し、二人はより親密になる(シーズン4)。イザベルに好意を持つマートン卿の登場により、気の合う友達がいなくなる寂しさを感じる。ロシア難民とのお茶会でクラーギン公爵と再会。かつて彼とは駆け落ちした間柄で、変わらぬ愛を打ち明けられるが、別れを望む(シーズン5)。村の病院統合に反対し、コーラとイザベルらに対立するが負けてしまい、旅に出る。旅から戻ると、イザベルとマートン卿の結婚に協力し、コーラが病院の院長となることを認めて和解する(シーズン6)。

イザベル・クローリー

マシューの母親で、医者の未亡人にして元看護師。バイオレットら貴族たちに対しても、怯まずに自分の意見を述べる強気な貴婦人。



ダウントンにマシューと共に招かれるが、横柄なバイオレットと対立する。村の病院でクラークソン医師に異を唱えて患者を救い、ロバートから病院の理事長に任命される(シーズン1)。ダウントンを負傷兵の療養所とするが、運営についてコーラとバイオレットに反対されてフランスへ旅立つ。しかしマシューの怪我の知らせを受けて帰国(シーズン2)。負傷兵との不祥事でダウントンを辞めた元メイドのエセルの再起をバイオレットと一緒に支援する。一時は対立したクラークソン医師からプロポーズをされるが断る(シーズン3)。マシューの死で失意の中、バイオレットに励まされる。ヒューズの依頼でカーソンの旧友グリッグを助ける。バイオレットの屋敷でマートン卿から好意を示される(シーズン4)。マートン卿からのプロポーズを受けるが、彼の息子ラリーから反対されて結婚を諦める(シーズン5)。村の病院統合に反対のバイオレットと舌戦を繰り広げる。ラリーの婚約者アミリアからマートン卿との結婚に賛成されるが、実は彼の世話を押し付けるのが目当てだった。だが、マートン卿が重病だと知ると、遺産目的でイザベルから彼を引き離してしまう。マートン卿への愛に気付き、彼を取り戻して結婚する決意を固める。そして彼の病気が誤診と分かり、二人は喜び合う(シーズン6)。

ローズ・マクレア

ロバートの従姉妹スーザンが母親で、スコットランドのフリントシャー侯爵を父に持つ。奔放娘と呼ばれており、スーザンに反発ばかりする。スーザンの頼みでダウントンに滞在する。



イーディスらとロンドンに同行するが、勝手に男とクラブに出かけてしまい、スコットランドへと送り返される。スーザンとの間の確執から、スーザンたちが海外赴任の間、再びダウントンに滞在する(シーズン3)。ロバートの誕生日にクラブで知り合った黒人歌手ジャックを呼び、彼と交際を始める。ローズは結婚まで考えるが、ジャックは黒人で身分違いなことから自ら身を引く。ローズは国王陛下への謁見をすませ、社交界デビューする(シーズン4)。ロシア難民のキャンプで奉仕活動中に貴族のアティカスと出会い、恋に落ちる。プロポーズを受け入れるが、彼の父シンダビー卿にはローズがユダヤ人でないことから受け入れてもらえない。様々なトラブルの中で結婚式を無事に終え、シンダビー卿の不貞の露呈を救うことで家族として迎えられる(シーズン5)。子供も生まれ、順調な結婚生活をNYで送る。イーディスとバーティーの結婚式にダウントンを再訪し、病院の院長となったコーラに不満のロバートにアドバイスする(シーズン6)。



(文/豹坂@櫻井宏充)

