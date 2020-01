凸凹コンビが"眠り姫事件"を追う！『インスティンクト -異常犯罪捜査-』シーズン2、3月4日（水）DVDリリース

元CIAの大学教授とNY市警の凸凹コンビが難事件に挑む痛快犯罪捜査エンターテイメント『インスティンクト -異常犯罪捜査-』。シリーズ完結となるシーズン2のDVDが、3月4日(水)にリリースされる。

『スター・トレック』シリーズのアレックス・カーツマンや『アメイジング・スパイダーマン』『(500)日のサマー』の監督マーク・ウェブが製作総指揮として参加した一話完結型の本作は、アメリカのベストセラー作家ジェームズ・パターソンの犯罪小説が原作。高い知性と話術で人を惹きつける大学教授のディランと、刑事の相棒も持たず人を寄せつけない堅物の刑事リジーという凸凹コンビが、異常犯罪の数々に直感(インスティンクト)で挑む。アラン・カミング(『グッド・ワイフ』)演じるディランは、アメリカの大手ネットワーク局のゴールデンタイム史上初めて、同性愛者だとカミングアウトしている主人公だとして話題を集めた。

犯人を捕まえたい一心とはいえ、違法捜査を行ったことがバレそうになったリジーをかばったことでNY市警に出入り禁止となったディラン。一方のリジーは、ディランのCIA時代の友人で仕事仲間のジュリアンと恋愛関係になるが、彼の秘密主義が気になっていた。そんな中、丁寧に寝かされて毛布を掛けられた、まるで眠っているような遺体が公園で発見される。リジーはこの"眠り姫事件"の解決の鍵を探るべくディランに助言を求めるのだが...。

このシーズン2では異常行動学の専門家であるディランの手腕がさらに炸裂。ナルシストの特徴、サイコとサイコパスの違い、自尊心と嫉妬、作曲家の曲調に表れる心情、攻撃逃避反応といった犯人の異常行動を分析して事件を鮮やかに解決する。

■商品情報

3月4日(水)DVDリリース

<セル>

DVD-BOX(9,300円+税)...3月4日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜6...3月4日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『インスティンクト -異常犯罪捜査-』シーズン2

© 2020 CBS Studios Inc. All Rights Reserved. INSTINCT TM is a Trademark of CBS Studios Inc. All Rights Reserved