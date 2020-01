【今週スタートの海外ドラマ】『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17が日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(1月6日〜)は、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』『Titans/タイタンズ』の新シーズンに、『デス妻』に続くような恋愛サスペンスドラマや『ウォーキング・デッド』のマギー役が主演を務める注目の新作ドラマが日本初上陸! お見逃しなく!

1月6日(月)から1月12日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

1月6日(月)

■21:00〜シーズン5(スーパー!ドラマTV)

シリーズ通算100話目に到達するシーズン5は、メインの事件捜査以外にも注目すべき展開が多いシーズンでもある。前シーズンから動き出したディークスとケンジーの恋の行方やカレンたちと"カメレオン"の決着、サムとディークスの絆など見逃せない内容が盛りだくさん。





1月9日(木)

■22:00〜シーズン17(FOXチャンネル)

前シーズン、ある理由により精神的に追い詰められたギブス(マーク・ハーモン)の前に、突如死んだはずのあの人が命が危ないと警告しに現れる。この衝撃から迎えるシーズン17。○○が現れるほどの危険とは―。





■23:00〜シーズン5(AXN)

バットマン誕生前のゴッサム・シティを描いた本シリーズは最終章へ。立入禁止が宣言されたゴッサム・シティは完全に孤立。混沌の中、ペンギンやリドラーといったヴィランたちと、ジェームズ・ゴードンをはじめとするゴッサム市警の警官たちが、手に銃を携え集結し、ゴードンの「ゴッサムのために」という号令のもと、激しい銃撃戦が始まる―。





1月10日(金)

■シーズン2(Netflix)

ついに、バットマンの元弟子ロビンことディック・グレイソンの前にバットマンことブルース・ウェインが現れる。演じるのは『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョラー・モーモント役のイアン・グレン。さらに、『クリミナル・マインド FBI行動分析課』でマテオ・クルーズを演じたイーサイ・モラレスが悪役デスストロークとして登場する。





■19:25〜『ミルドレッドの魔女学校』(NHK Eテレ)

ひょんなことから魔女学校に入学した、ドジな少女ミルドレッドが、空飛ぶほうきや魔法がいっぱいの不思議な世界で冒険を繰り広げる学園ファンタジードラマ。主人公ミルドレッドには『ゲーム・オブ・スローンズ』のリアナ・モーモン役ベラ・ラムジー。





■『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』(U-NEXT)

『デスパレートな妻たち』に続くような、セレブ妻たちの華やかでスキャンダラスな生活と殺人事件の謎を絡めた恋愛サスペンスドラマ。憧れの存在として「WAGs=Wives And Girlfriends」と総称されるスポーツ選手の妻や彼女たちの世界にはヒエラルキーが存在し、華やかな生活の裏側には様々な嘘と秘密が隠されている...。





1月11日(土)

■23:00〜(WOWOWプライム)

『ウォーキング・デッド』のマギー役で知られるローレン・コーハンが主演するスパイアクションコメディドラマ。アメリカを内外の脅威から守るFBI、CIAなどから抜擢された面々で結成された精鋭チームが、ニューヨーク、パリ、ローマなどの世界各地で国際犯罪者を追う危険なミッションに挑む!





■25:00〜(スーパー!ドラマTV)

時は、16世紀(1510年)。ヘンリー8世の妻として生き抜こうとした捨てられた妻、愛人、耐える女性、器量が悪い女性、尻軽な女性、献身的な良妻。愛、喪失、そして裏切りが入り乱れる王室を妻たちの視点から描く、すべて真実の物語―。ドキュメンタリーとドラマが融合した新感覚英国ヒストリー。





■シーズン3(Hulu)

歌手で女優のジェニファー・ロペスが主演・製作総指揮を務めるサスペンスドラマ。ファイナルとなるシーズン3が日本上陸。

FBI汚職防止特捜班によってハーリー・サントス刑事(ジェニファー)は肉体的にも精神的にも追い詰められていく―。



Photo:

『NCIS:LA 極秘潜入捜査班』シーズン5 (c) MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン17 (c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『GOTHAM/ゴッサム』シーズン5 GOTHAM and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Gotham series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved./『Titans/タイタンズ』シーズン2/『ミルドレッドの魔女学校』(c) BBC Children’s Productions Ltd & ZDF Enterprises 2015/『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』(c) 2018 Screentime Pty Ltd, Network Ten Pty Ltd and Screen Australia/『コードネーム:ウイスキー・キャバリエ ふたりは最強スパイ』(c) Warner Bros. Entertainment Inc./『ヘンリー8世と6人の妻たち』(c) Wall To Wall South Ltd MMXVII/『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』シーズン3 (c) 2018 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.