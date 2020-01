『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン2、Dlifeで無料初放送！

日本や韓国のバージョンでも知られる医療ドラマのハリウッド版リメイク『グッド・ドクター 名医の条件』。そのシーズン2がDlifeで放送される日が決定した。

全米で2017年秋の新作ドラマとして視聴率ナンバー1を記録した本作は、天才的な能力を持つ、自閉症でサヴァン症候群の青年ショーンが、外科医として人間として成長していく姿を描く。型破りな言動と常人を越えた医学の知識、そして命を救いたい一心の彼が、偏見と常識にとらわれた大病院に旋風を巻き起こしていく模様を通して、現代の社会問題を問い、革新的な医療や権力抗争をもリアルに綴っている。

1月6日(月)21:00からDlifeで放送されるシーズン2では、ガンを患うグラスマンが治療を開始。アンドリュースが院長に就任し、ジャレッドは聖ボナベントゥラ病院を去る。ショーンはほかのレジデントとともに良きドクターになるべく励んでいたが、ある日突然、元隣人のリアが戻ってきて...。

なお、このシーズンは製作総指揮を務める人気俳優ダニエル・デイ・キム(『HAWAII FIVE-0』『LOST』)が出演したことも注目点の一つ。また、主演のフレディ・ハイモアが第15話で監督を務めていることも見逃せない。

■放送情報

Dlifeにて1月6日(月)よりスタート

[二]月曜 21:00〜

[字]金曜 24:00〜

