【1月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（7位から12位）

【12位】蠍座(10/24〜11/22)

正月気分が抜けきらないうちに始まりそうな2020年。プライベートでやりたいことは多少あるものの、大きな目標というものが見えて来ないとき。休みから日常に戻るうち、徐々に意志が定まってくるので流れに任せましょう。年代や境遇が似ているなど親しみを持てる人物が主人公のサクセスストーリーはよい刺激に。金運は揺れがち。必要のないものに出費してしまう暗示。アプリを活用して、お金に関して細かい管理をしましょう。ラッキーアイテムはネックレス。

オススメドラマ:学歴もお金もない...そんな女性が年商100億円越えのファッションサイトを立ち上げるまでの破天荒な奇跡の実話『Girlboss ガールボス』(Netflixで配信中)

【11位】蟹座(6/22〜7/22)

新年早々、仕事が多忙に。さらに職場の人間関係にも気を遣うことになりそうです。責任感が強くなるので、無理をしてしまう懸念が出ています。仕事場で常に「いい人」でいると負担を貯め込みます。言うべき時は厳しく意見を。オフタイムはゆったりとして、あまり刺激がなさそうですが、恋愛運、友情運は上向いていくので、リラックスはできそう。金運は動きません。プランを立てるのにはよい時期。「増やす」方法を考えてみましょう。ラッキーアイテムは旅アイテム。

オススメドラマ:しがらみが多くても負けないで!『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』(NHK総合で1月5日(日)より放送スタート)

【10位】獅子座(7/23〜8/22)

2020年初めからフル回転するような勢いで、オンオフともにやりたいことに次々と手をつけていける時期。ただし負けん気からか強気発言や、相手を言い込めてしまう強い口調が出やすくなります。トラブルの発端となりそうな「発信」には注意しましょう。恋愛運は吉。なんだかこの人といると楽、そんな癒しパワーを持った異性と巡り合えそう。ゆっくりと恋を育てましょう。お金に関しては将来に対する焦りが。まずはお金の知識を学んで。ラッキーアイテムはミニ財布。

オススメドラマ:トラブル発生!でもいつも誰かがそばにいてくれる...『フレンズ』(Hulu・Netflixで配信中)

【9位】双子座(5/21〜6/21)

年初めから意欲満タン。仕事や趣味など、なにか大きな目標を達成するために情熱を燃やすことになるでしょう。熱中できるときですが、やや視野が狭くなりがちな傾向も。仕事に関しては周囲の動きにも視線を向けましょう。恋愛運はアップダウンがあります。恋愛意欲はあがるのですが、自分の恋愛スタイルを押しつけ気味に。どうもうまくいかないと思ったら、引きの合図。相手の出方を待ちましょう。また、この時期の自分磨きはよい結果に。ラッキーアイテムは腕時計。

オススメドラマ:事件解決への情熱があり過ぎて!? 時にルールすれすれの捜査を展開『主任警部モース』(NHK BSプレミアムで放送中)

【8位】乙女座(8/23〜9/22)

オンオフともに忙しない年のスタートになるでしょう。なにかトラブルがあるわけではないのですが、複数の雑用がランダムに訪れ、気づいたらあっという間に時間が経っていたという傾向に。こんな時期に必要なのがスケジュール帳。デジタル派もできれば日々のTODOの管理は手で書くようにしてみましょう。文字を書くことで頭が整理され、より有意義な時間の使い方ができるでしょう。恋愛で出会いを求めている人は年上の人に目を向けて。ラッキーアイテムはハートアイテム。

オススメドラマ:ひと昔前のスパイのアナログ感が逆に新鮮!?『ジ・アメリカンズ』

【7位】射手座(11/23〜12/21)

日常生活をもっと充実させたくなり、オフの生活に目を向けた一年のスタートとなりそうです。ゆったりとできる部屋のリラックススペースを作ったり、自分の手料理をじっくりと味わうといった日常の小さな一コマを愛しく感じるようになるでしょう。今までスケジュールの合間を縫うように生活してきた人は価値観改革のとき。人生を愉しむ歓びを味わいましょう。自分の世界にどっぷりつかるのが心地よい時期なので、恋愛はしばしお休み。ラッキーアイテムはブーケ。

オススメドラマ:夫たちの衝撃的な告白には、価値観の改革で対応!『グレイス&フランキー』(Netflixで配信中)

