【まとめ】2020年に終了するTVシリーズ21選

始まりがあれば、終わりもある―。2020年は長寿ドラマシリーズをはじめとする日本でも人気を博した作品が幕を閉じる...。さっそく、心の準備をしていこう。

1.『13の理由』(Netflix)

歌手で女優のセレーナ・ゴメスが製作総指揮に名を連ね、自殺をテーマに悩める10代の若者たちを描き、世界に衝撃を与えたNetflixオリジナルドラマシリーズはシーズン4で終了する。本作はデリケートなテーマにあえて斬り込んでいるために、一部の学校では話題にすることを禁ずるといった対処を取っていることも確認され、また影響力もあることを考慮して、『CSI:ニューヨーク』の主任マック・テイラー役で知られるゲイリー・シニーズが出演する。





2.『The 100/ハンドレッド』(The CW)

キャス・モーガンによるヤング・アダルト小説をドラマ化し、核戦争から100年後の地球を舞台に、人類の存亡のために100人の少年少女が繰り広げるサバイバルドラマ。昨年8月に、クリエイターのジェイソン・ローゼンバーグが「シーズン7が最後になるというつらいニュースを伝えなくちゃいけない。常に製作チームが伝えたい物語を語らせてくれて、我々が思うがままにシリーズを完結させてくれるワーナー・ブラザースとCWに限りなく感謝している。なんて素晴らしい経験だったんだ!」とツイートし、シリーズの幕閉じが明らかになった。また昨年は、本作の共演をきっかけに、クラークを演じるイライザ・テイラーとベラミー役のボブ・モーリーが結婚したことでも話題に。





3.『アンという名の少女』(CBC)

『ブレイキング・バッド』で脚本を務めたモイラ・ウォリー=ベケットが手掛ける、L・M・モンゴメリの不朽の名作小説「赤毛のアン」を原作にしたドラマシリーズはシーズン3でキャンセルに。ウォリー=ベケットは「違う結果を望んでいましたが無理なようです。素晴らしかった3シーズンを経て、グリーンゲイブルスの赤毛のアンの道のりは終わりに到達しました」とコメントした。主人公アン役は、アイルランド出身のエイミーベス・マクナルティ(『モーガン プロトタイプ L-9』)が演じている。ファイナルシーズンとなるシーズン3は1月3日(金)よりNetflixにて配信スタート。





4.『ARROW/アロー』(The CW)

Tonight is the last night I wear the Arrow suit. 2019年11月7日



米CWのDCドラマシリーズの先駆けであり、"アローバース"という世界を作り上げた本作は、現地時間1月28日(火)に放送されるシーズン8の第10話「Fadeout」で幕を閉じる。このシリーズファイナルには、前シーズンで降板したフェリシティ役のエミリー・ベット・リッカーズがカムバックし、華を添えることが明らかになっている。終了するのは残念だが、本作の舞台であるスターシティの未来を描くスピンオフドラマの製作が現在進められている。

5.『ブラインドスポット タトゥーの女』(NBC)

マーベル映画『マイティ・ソー』シリーズでシフを演じたジェイミー・アレクサンダーが主演を務める、記憶を失った身元不明の女性の全身に刻まれたタトゥーを手掛かりに、FBIの捜査チーム が数々の犯罪を暴いていくアクション・サスペンスドラマはシーズン5で終了。ファイナルシーズンは、今年の夏に放送予定で全13構成となる。





6.『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(CBS)

2019年5月15日



シリーズ通算300話を超えた人気ドラマシリーズも終わりを迎える。全米各地で起きる凶悪な連続犯罪の謎にプロファイリングで迫り、次なる犯行を阻止して犯人を追い詰めるFBI行動分析課(通称BAU)を描く犯罪捜査ドラマは、1月8日(水)より放送開始されるシーズン15(シリーズ通算325話)で見納めとなる。最終シーズンには、マシュー・グレイ・ギュブラーが演じるリードの母親ダイアナ役のジェーン・リンチが出演することは明らかになっている。(...が、気になるのはこれまで降板したお馴染みのキャストがカムバックするのかどうか。動向を見守りたい)

7.『DARK ダーク』(Netflix)

ドイツ製作による初のNetflixオリジナルシリーズはシーズン3で完結。同作は、小さな町で子どもが失踪した事件をきっかけに、4つの家族が内包する暗い秘密が明るみに出る様を描いていく、全10話構成のミステリードラマ。ショーランナーのバラン・ボー・オダーは、自身のInstagramで常に3シーズンでの幕引きを念頭に置いていたとコメントしていた。





8.『Empire 成功の代償』(FOX)

昨年1月に、ライオン家の次男ジャマルを演じるジャシー・スモレットがヘイトクライムの犠牲者を自作自演した疑いで逮捕される事件が発生し、動向が注目されていた『Empire 成功の代償』。音楽業界の舞台裏で繰り広げられる後継者争いをスキャンダラスに描く本作は、シリーズ過去最高話数の全20話で構成されるシーズン6で幕を閉じる。ショーランナーのブレット・マホーニーはジャシーについて、「家族を題材にしているこのドラマで、その家族の重要なキャラクターだった彼が姿を見せずに終了するのはおかしいと感じています」とコメントしていることから、ジャシーの復帰の可能性はゼロではないようだ。





9.『フアン家のアメリカ開拓記』(ABC)

1990年代当時の実話に基づき、アジア人の存在が珍しかったアメリカ郊外での暮らしぶりをヒップホップのリズムと共に軽妙に描き上げたファミリー・コメディドラマもシーズン6で終了する。最終回は現地時間2月21日(金)に放送される第15話、シリーズ通算116話目となる。だが、『Magic Motor Inn』と仮題が付けられている本作のスピンオフドラマの製作が進行中。





10.『フラーハウス』(Netflix)

1990年代に日本でも大人気を博した『フルハウス』の30年後を描いたNetflixオリジナルシリーズはシーズン5で最終章。すでにNetflixではシーズン5の前半が配信されており、本家に登場したキーアイテムが登場、さらにおじいちゃんとなったダニー(ボブ・サゲット)の言葉には感慨深く、本家のファンも楽しめる内容となっている。現時点では後半の配信日は明らかになっていない。

11.『フューチャーマン』(Hulu)

大ヒット映画『ハンガー・ゲーム』シリーズのピータ役で知られるジョシュ・ ハッチャーソンが主演・プロデューサーを務める、米Huluのアクションコメディドラマ。ジョシュが演じる先のない仕事をしている主人公ジョシュ・フッターマンは、夜は世界有数のゲーマーとして、未来から来る謎の訪問者から人類の危機を救うことを託される。ファイナルとなるシーズン3(全8話)の配信を控えている。





12.『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』(Netflix)

1980年代後半から1990年まで放送されていた女子プロレスのTV番組「GLOW(原題)」からインスピレーションを得た本作は、ロサンゼルスを舞台に、仕事のない女優が女子レスラーとして、夢をつかむための最後のチャンスに賭けるというNetflixオリジナルのコメディドラマ。シーズン4で終了する。





13.『弁護士ビリー・マクブライド』(Amazon)

昨年11月に更新されたシーズン4で終了することが発表された米Amazon Prime Videoの法廷ドラマ。監督・脚本・主演を務めた映画『スリング・ブレイド』でアカデミー賞脚色賞を受賞したビリー・ボブ・ソーントンが主演を務め、酒に溺れる日々を送っていた主人公の敏腕弁護士ビリー・マクブライドが、巨大な敵(ゴリアテ)を相手に新たな訴訟事件に立ち向かっていく姿がサスペンスフルに描かれる。





14.『グッド・プレイス』(NBC)

人気探偵ドラマ『ヴェロニカ・マーズ』のクリステン・ベルが主演する死後の世界を舞台にしたコメディ。クリエイターのマイケル・シュアは本作の終了が発表された際に、4シーズン、エピソード数で50話を超えるくらいがちょうどいいと思っていたと語っており、現地時間1月30日(木)に放送されるシーズン4第14話、シリーズ通算51話目で計画通りに幕を閉じる。物語としてきちんとした結末を迎えることが期待できそうだ。日本ではNetflixで配信中。





15.『HOMELAND』(Showtime)

1 Carrie Mathison.

7 seasons.

16 countries.

180 days she can't remember.

277k Twitter fans following along with us.

1 final 2019年12月6日



9・11アメリカ同時多発テロから10年という時期にスタートし、世界情勢をリアルに反映した緊迫のストーリーが展開される人気スパイ・スリラードラマ。ファイナルとなるシーズン8は当初昨年放送予定だったが、野心的なストーリー展開により放送開始日は2月9日(日)にずれ込んだ。最終シーズンは、全12話構成。





16.『殺人を無罪にする方法』(ABC)

『グレイズ・アナトミー』や『スキャンダル 託された秘密』など、次々とヒット作を生み出すションダ・ライムズが手がける型破りなサスペンスドラマは、現在本国アメリカで放送中のシーズン6で終了。証拠隠滅や偽造に脅迫、どんな汚い手を使ってでも依頼人を無罪放免に導くその冷淡非道な敏腕弁護士アナリーズという強烈な印象のキャラクターを演じたヴィオラ・デイヴィスは、その迫真の演技でアフリカ系アメリカ人女性として初のエミー賞ドラマ部門主演女優賞受賞という快挙を成し遂げた。





17.『LUCIFER/ルシファー』(Netflix)

地獄の支配者であることに飽きてロサンゼルスに舞い降りた悪魔ルシファーが、女刑事とタッグを組んで事件を解決していく人気ドラマは当初、米FOXで放送されていた。だが、シーズン3で打ち切られるも、Netflixに救済されてシーズン5まで続き、ついにファイナルを迎える。

18.『エージェント・オブ・シールド』(ABC)

マーベルドラマを代表し、大ヒット映画『アベンジャーズ』のその後の世界を描く本作は、今夏に放送予定のシーズン7をもってさようならを告げる。だが、マーベル・テレビジョンのジェフ・ローブは「実はシーズン5がファイナルシーズンだと思っていました。ですので、実際(同シーズン最終話である)第22話のタイトルは「The End(邦題:結末)」ですし、振り返ってもらえるとお分かりかと思いますが、脚本もそのようにまとまっていました」と以前に終了する形になっていたと明かしている。そんな本作の結末はいかに―。

19.『モダン・ファミリー』(ABC)

昨年10年目を迎え、今なおも高視聴率をキープしている個性豊かな3つの家族が織りなす大ヒットコメディはシーズン11でフィナーレ。大家族アメリカン・ファミリーのおかしな日常を温かい笑いをテンポよく描き、シリーズ開始以来、エミー賞5年連続作品賞受賞という歴史的快挙を成し遂げた作品でもある。





20.『POWER/パワー』(Starz)

『グッド・ワイフ』のコートニー・ケンプ・アグボーがクリエイター及び脚本を手掛け、ラッパーのカーティス・50セント・ジャクソンが製作総指揮を務めるクライムサスペンスは、昨年5月にシーズン6で終了することが発表された。だが、本作のキャラクターが登場するというスピンオフ作品の製作が現在進められている。





21.『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』(The CW)

サム&ディーン・ウィンチェスター兄弟が活躍する大人気の超常現象アクションドラマも、惜しまれつつ15年の歴史に幕を閉じる。すでに、ファイナルシーズンは昨年の秋からスタートし、続々と懐かしのキャラクターがカムバックすることが明らかになっている。また、ディーン役のジェンセン・アクレスが監督を務めるエピソード第4話では、自身のデビューアルバムの曲が劇中で使用されており、長年のファンが楽しめるシーズンになっている。最終回は、5月18日。

