『ダウントン・アビー』はいかにして生まれたのか？そして英TV界にどんな影響を与えたのか？製作者が裏話を語る

英ITVと米PBSで最後に放送されてから4年、マギー・スミスとミシェル・ドッカリー、ヒュー・ボネヴィル、そしてその他のクローリー家の人々と彼らのために働いた使用人たちが、TVシリーズの生みの親である脚本家ジュリアン・フェロウズとフォーカス・フィーチャーズ、カーニバル・フィルムスが手掛ける映画のために戻って来た。イギリスでは2019年9月13日(金)、アメリカでは翌週9月20日(金)に公開スタートした映画版『ダウントン・アビー』がいよいよ日本でも今年1月10日(金)より全国公開となる。米Deadlineがカーニバル・フィルムスの重役ギャレス・ニームに、ドラマ版、映画版をどのように作っていったのか、そしていかにイギリスのTV界が変化して『ザ・クラウン』の製作へとつながったのかを尋ねたインタビューをご紹介しよう。

――『ダウントン・アビー』はどのように始まり、その起源は何ですか?

常に私は、旅をして世界的なアピールを持つべきイギリスを表現する道を探している。英国郊外を舞台にした作品のジャンルは、イギリスならではだからね。それは象徴的で揺るぎないジャンルであり、アガサ・クリスティーの推理小説であろうとジェーン・オースティンの喜劇であろうと、英国郊外を舞台にしたジャンルを包括した作品はたくさんあり、何度も繰り返されてきた。

2007年にいくつかの出来事が起こって、TVのチャンネルを変えていたら、古いドラマシリーズ『Upstairs, Downstairs(原題)』(エドワード朝イギリスを舞台に、ベラミー邸の「階上=上流社会」と「階下=召使社会」の二つの世界を描いた作品)をやってたんだ。どんな番組か知ってはいたが、当時は若すぎて観ることができなかった。それで、今40代の私が観れないほど若かったなら、この番組を知らない二世代の人がいるということだから、この時代の物語を再び描く良い時期だと思ったんだ。その他には、映画『ゴスフォード・パーク』を観た時にその真実性に感銘を受け、本作はその世界を理解して大切に思っている人々によって語られているように見えた。こういった作品が心に残り、私はこの時代を舞台にしたエピソード・シリーズを製作しようと考えたんだ。

小説「Snobs」を介してジュリアン・フェロウズを知って、英国郊外を舞台にしたシリーズを実現する唯一の方法は適切なライターと仕事をすることであり、それを書けるのはジュリアンしかいないと思った。だから彼に、『ザ・ホワイトハウス』のペースでストーリーが展開され、時代設定は100年前だが現代的な感覚を持つ複数の物語が綴られる、マーチャント・アイヴォリー・フィルムスが製作する週ごとのシリーズだとアイデアを伝えたんだ。

私は、これを実現できたら信じられないほど人気が出るシリーズになるとジュリアンを説得した。彼は『ゴスフォード・パーク』でアカデミー賞脚本賞を受賞していたし、過去に成功を収めたジャンルに戻ることを渋っているように感じたから、彼を説得しなくちゃいけなかった。それから2〜3週間が経ってジュリアンからメールを受け取り、添付ファイルを開くと全キャラクターのリストがあったよ。それは2ページにわたり、後にロバート・グランサムになるキャラクターと彼の米国人の妻もいて、彼らには息子がおらず後継者がいないといった情報すべても書かれていた。キャラクターの名前は決定していなかったし、ダウントン・アビーとも呼ばれていなかったが、すべての起源がそこにあったんだ。

――ITVは番組を購入しましたが、売り込むプロセスは簡単でしたか?

ジュリアンに脚本の執筆を依頼して、ITVにアイデアを伝えた。そのすべてを局が望んでいた訳ではなかったが、ITVと当時TV部門のディレクターを務めていたピーター・フィンチャムはすぐに番組の買い取りを決め、ジュリアンが脚本を手掛けることも知っていた。非常に簡単に事が運んだように見えるが、2008年当時は最も酷い広告不況に突入しようとしていた時だったから容易ではなかった。実際のところITVは、2009年にオリジナル・ドラマをほとんど購入していない。既存の番組のシーズンは更新していたが新しい番組の枠は約20時間で、『ダウントン・アビー』のシーズン1が7話構成になったのは、局が6話では少ないが8話を製作する余裕がなかったからで、その結果ランダムな発注になったんだ。ITVが最も厳しい会計年度を過ごした時に、シリーズを発注したことは彼らの功績だね。私は赤字財政を提示し、それまでに私は会社をユニバーサルに売却したから(赤字分の)資金を調達できた。その後にシリーズをPBS Masterpieceに売ったんだ。

――2010年9月にイギリスでシリーズの放送が開始され、すぐに1000万人近い視聴者を獲得しましたが、あなたの反応はどうでしたか?

第1話が放送された後の最初の月曜の朝に、シリーズがヒットになったことを知ったよ。オープニングの視聴率に満足だったし、第2話は第1話より20パーセントも数字がアップして、それはまったく前例がないことだった。15〜20パーセントは数字が落ちるだろうと思っていたから文句などなかったが、その数字の上昇は第1週目でファンが戻って来て、周りに番組について話したことを意味している。その7週間後にはイギリスで最も話題に挙がったTV番組となり、数カ月後となる2011年1月にはアメリカで放送が開始された。シーズン2と3も同じパターンで、もちろん世界中で放送されるようになった。世界各国で販売される番組はそれほど多くはないから珍しい。間違いなくアメリカで放送された最も成功した番組になったし、これまでにハリウッドの他の番組が獲得したことがないほど多くのエミー賞を受賞した。

――イギリスのメディアからも大いに称賛されましたが、彼らを感銘させるのは簡単ではありませんよね...。

メディアはファーストシーズンを気に入っていたけれど、シーズン2の放送が始まった時に典型的なイギリス人の反応が少しあったかな。一部の人はシーズン2まで、ややシリーズがメロドラマっぽいことに気づかずに少し厳しいコメントもあったが、それまでに走り出した電車は止められない状態になっていたから、メディアはそのトレンドに逆らおうとはしなかったんじゃないかな。

――後で振り返ってみて、ストーリーや製作の観点から何か変更したいところはありますか?

いつでも改善したり違うことを試みることはできるが、特に何か変えたいところはないね。シーズン3の最後で、ダン・スティーヴンスが最初の契約が切れた後にシリーズを降板すると決めた時も、災い転じて福となった。製作チームにとって彼の降板はショックだったが、シーズン3のラストでメアリーとマシューが結婚して番組で起こったなかでも最高の出来事となった。そうでなければ、残りの3シーズンで二人の物語をどう続けてよいのかわからなかったし、メアリーが夫を亡くして一からやり直す方が良かった。それは、シリーズの後半を支えた真のエネルギーとなったからね。

――『ダウントン・アビー』がイギリスのドラマ製作に与えた影響は何ですか?

これまでに、こんなオリジナルな番組は存在していなかった。ディケンズやジェーン・オースティンの小説を脚色したイギリスの作品はたくさんあるが、この設定で書かれたオリジナルな現代的な作品はなかった。

もともと『ダウントン・アビー』はBBCワールドワイド、もしくはITVスタジオ・グローバル・エンターテイメントによって販売され、2010年の秋に外国のバイヤーが番組を購入したがっていたが、ユニバーサル・ディストリビューションによって配給されていることにバイヤーが気づいて心配していた。何が起こったかというと、まずユニバーサルから『ブロードチャーチ 〜殺意の町〜』といった注目シリーズの価値がどこに起因するかは関係ない。この価格を達成したのは『ダウントン・アビー』だからね。

――『ダウントン・アビー』がドアを開けたおかげで、『ザ・クラウン』が製作されたことに疑いの余地はないと思うのですが。

イギリスの番組がアメリカで大ヒットしたことで、Netflixが『ザ・クラウン』に莫大な製作費を費やす結果になったのだろう。『ダウントン・アビー』がドアを開けたおかげで、『ザ・クラウン』が製作されたことに疑いの余地はないし、こういった物語がアメリカと世界中の視聴者に非常に人気があることを示せたと思う。それに、米国エンターテイメント企業の重役は世界各地の番組を購入するために国際的な拠点を置くようになった。この境界線を崩すことに私は情熱を注いでいて、『ダウントン・アビー』はその現象に勢いをつけたと思う。

――あなたとジュリアンは、いつ頃から長編映画の可能性について話合いを始めたのですか?

シーズン4の初め頃に話合いを始めたんじゃないかな。シリーズは映画版を製作できるほどの規模になっていたし、製作する価値はあるという感触があった。シリーズをシーズン6で締め括ることに決めた時、それは実際に終了する1年前ぐらいだった。だから、シーズン6でファイナルを迎えると発表した時にファンが大きなショックを受けることはわかっていたから、長編映画はファンの慰めになるだろうってね。しっかりした計画があったし、ジュリアンと私はファイナルシーズンが終了すると直ちに脚本に取り掛かったよ。

――映画には自然な結末がありますか? それとも将来的にもっと『ダウントン・アビー』を観ることができるのでしょうか。

自然な結末かもしれないが、もしシリーズが上手いこと映画版に転身できてファンが観に来てくれ、キャストの何人かとジュリアンと私が続編の可能性を除外しなければ戻って来ない理由はない。もし、映画が成功して幸運にもそんな状態になれば、そういった話合いの場を持つ準備はあるよ。

――『ダウントン・アビー』がカーニバル・フィルムに与えた影響は何ですか?

カーニバルは、70年代後半に私の前任者だったブライアン・イーストンにより設立され、『名探偵エルキュール・ポアロ』や『トラフィック!ザ・シリーズ』といった非常に人気があるTVシリーズを生み出したが、社の歴史で最も成功を収めたシリーズが『ダウントン・アビー』であることは間違いない。だが、それが我が社の総出力ではない。『ラスト・キングダム』はNetflixで最も成功したシリーズのひとつであり、現在シーズン4を製作中だしね。

――『ダウントン・アビー』の成功に固定観念を持たれていると感じたことはありますか?

我社の作品の幅はかなり広範だが、過去数年にわたり歴史を描く作品を数多く手掛けている。固定観念を持たれることもあるが、ある意味ではこれまでに最も成功したプロデューサーだと言われるのは悪いことではない。ただ、『ラスト・キングダム』と『ゲーム・オブ・スローンズ』を比べられたら、『ゲーム・オブ・スローンズ』ほど規模は大きくないが成功しているシリーズだ。そのジャンルで比較されても害はないだろう。すぐに人々が作品に興味を持てるからね。様々なアイデアがあって、今年8月に出版されたロバート・ハリスの小説「The Second Sleep」の権利を獲得したばかりで、すごく興味深い捻りがストーリーにあるんだ。話合いは初期の段階だが企画はかなり進んでいて、ビル・ギャラガーから脚本の初稿を受け取るのを待っているところで、脚本を楽しみにしてるよ。イギリスで撮影するつもりだが英国の放送局もしくは配信サービスでリリースし、『ラスト・キングダム』を撮影したハンガリーかイギリスで撮影するかもね。

――EPIXとITVのドラマシリーズ『Belgravia(原題)』で、再びジュリアンと一緒に仕事をしていますがどうですか?

下敷きになった小説をITVに売り込んだら彼らが気に入って、かなり簡単に決まったよ。すぐに『ダウントン・アビー』から逃れることはできないし、ジュリアンが何を書くのか、そして彼の製作パートナーである我々にも世界中が期待しているから、彼の脚本とその作品を適切な環境で映像化することに気を使っている。そして、新しい作品がどのようにキュレーションされて製作されているかという点においても、細心の注意を向けているよ。ジュリアンの脚本には人々が敬愛するコメディの要素と社会考察があるが、月並みではない。また6時間という制限付きで結末があるし、『ダウントン・アビー』とはまったくトーンが異なっていてスリラーの要素もあれば家族の物語でもあり、すごく感動的なんだ。

(翻訳/Nami)

アメリカでのプレスツアーや公開への反応が良かったことを受け、続編製作を真剣に考えているとニームは後日明かしていたが、クリエイターで脚本を手掛けるジュリアン・フェロウズはキャストのスケジュール調整が大変だということも話していた。映画版『ダウントン・アビー』は、2020年1月10日(金)、TOHOシネマズ日比谷他にて全国ロードショー。

