明石家さんまと木村拓哉による正月恒例の特番『さんタク』が、フジテレビ系にて本日1月1日16時に放送される。これまでロッククライミング、カヌー、サーフィン、スカイダイビング、ブルーインパルスに洞窟体験と数々の挑戦をしてきた2人。「残ってるのは“水中”しかないやろ!」とさんまが発した言葉から、今年のテーマは「水中」に決まり、2人はいざ奄美大島へと出かける。さんまと木村は「シーボブ」という最新のマリンスポーツを体験。「シーボブ」はドイツ製の水中バイクで、イルカのように潜ったり水面に顔を出したりする動きができる。最初にトライしたさんまは「なかなか難しいぞ。慣れるまで時間かかるな」と言うが、木村は「面白い!これヤバいよ」とすぐに乗りこなし、余裕の表情。慣れてきたところで水中宙返りにも挑戦する。「スキューバダイビング」にも挑戦。サーフィンを趣味とする木村だが、実はスキューバは初体験。自前のウエットスーツを持参した木村は、インストラクターが着ているものと厚さが全然違うのを見ただけで不安にかられ、さんまが「こんなビビる木村を初めて見た」と評するほど。さんまは木村に、水中で「さんまフグ」と「ウニと思っている栗」の写真を撮ってきて欲しいと依頼する。「さんまフグ」は出っ歯に見えるフグのことで、「ウニと思っている栗」は、約30年前にさんまが水中カメラマンの役を演じたドラマ『心はロンリー気持ちは「・・・」』で考えたギャグのこと。果たして木村はさんまの指令に応えることができるのか?素潜りは得意と自慢するさんま。そこで、2人で「モリ突き」に挑戦。さんまも30年ぶりぐらいだそうで、まずは地上で練習。改良された3mほど飛ぶモリの勢いに驚いたさんまは「あ、さんまや!言うて突くなよ」と爆笑を誘う。さらに今回、2人のトークから生まれたのが「サイコロ企画」。2つのサイコロを振って行き先とミッションを決め、それを必ず実行するというルールにのっとり、2人は居酒屋でアルバイトをすることに。さんまはホール担当、木村は厨房で調理を担当。昨年のドラマでフランス料理のシェフを演じた木村は「奄美の三つ星狙いますよ!」とドラマのせりふさながらにキメて盛り上げる。誕生日のお客さんをサプライズでお祝いする場面では、プレゼントとしてサイコロが登場。一つは、さんまか木村か。もう一つには、ハグ、キス、お姫様だっこ、しっぺなどと書かれている。出た目に書かれていることが実現するというプレゼントで、誕生日のお客さんが出したサイコロの目は?サイコロ企画では「学校」で「爆笑をとる」の目も出て、2人は地元の小学校に向かうことに。給食の時間に突然現れた2人に、思わず号泣してしまう子も。番組恒例の、さんまの前で木村が歌を歌う音楽企画では、1月8日発売のオリジナルアルバム『Go with the Flow』から「A Piece Of My Life」をテレビ初披露する。『さんタク』はフジテレビ系にて本日1月1日16時放送。