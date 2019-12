2019年海外ドラマNAVI検索ワード年間大賞!!

今年も残るところあと6時間! 2019年も海外ドラマNAVIをご覧いただき、ありがとうございました。そんな中、今年みなさんがどんな作品や人物などに興味を持ったのかランキングにしてみました。

2019年の海外ドラマNAVI検索ワード年間大賞!! TOP20はこちら!

1.

2. デスパレートな妻たち

3. NCIS

4. エリザ・ドゥシュク

5. SUITS

6. ポーリー・ペレット

7. HAWAII FIVE-0

8. ビッグバン★セオリー

9. ゲーム・オブ・スローンズ

10. グッド・ワイフ

11. マイケル・ウェザリー

12. ルーク・ペリー

13. グレイズ・アナトミー

14. ダウントン・アビー

15. SUPERNATURAL

16. ブラックリスト

17. エリック・クリスチャン・オルセン

18. ジェンセン・アクレス

19. ビバヒル

20. コート・デ・パブロ

大賞は、『フラーハウス』など人気シリーズの終了発表が相次いだ。

また、今年で幕を閉じた作品も並ぶ。9位の『ゲーム・オブ・スローンズ』は日本でもファイナルシーズンを迎え、8位の『ビッグバン★セオリー 〜ギークなボクらの恋愛法則』は日本ではまだだが、本国アメリカで12年の歴史に終止符を打った。

終了を発表した作品が並ぶ一方で、2位の『デス妻』のランクインは、リネット役で知られるフェリシティ・ハフマンの逮捕劇が要因だろう。スキャンダルも多かった1年だ。当サイトではその先の情報も、お伝えしていきます。もちろん、ハッピーなニュースや新作ドラマのニュース、更新するのかしないのか、ドラマでお馴染みのスターが出演する映画作品なども! 来年もどうぞ宜しくお願い致します。

Photo:

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』(c)ABC Studios/『リバーデイル』(c) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. & CBS Studios Inc. All rights reserved.