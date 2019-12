Hey! Say! JUMPが29日、東京・NHKホールで「第70回NHK紅白歌合戦」の公開リハーサルを行った。囲み取材では、今年7月に死去した育ての親・ジャニー喜多川さんとの思い出に花を咲かせた。3回目の紅白出場となったHey! Say! JUMPだが、今回は坂本九の名曲を「上を向いて歩こう 〜令和スペシャルバージョン〜」として披露する。山田涼介は、「坂本急さんの『上を向いて歩こう』は世界的に有名な曲なので、世界の皆さんにHey! Say! JUMPを知っていただくチャンスが増えたんじゃないかな、と思います」と明るい顔を見せた。紅白のリハーサルが行われているNHKホール、およびNHKには「ジャニーさんとの思い出がたくさんある」と話す彼らは口々に、「食堂のごはんをいっつもみんなにおごってくれた」、「ジャニーさん、すごいいっぱい(メニューを)頼むんですけど、お腹いっぱいだから『YOUたち食べてよ』って言われた」など数々のエピソードを語り合う。伊野尾慧も、「紅白の合間、食堂に食べに行くことが多いんです。初めてオーディションを受けたときも、ジャニーさんがラーメンの食券を配ってくれた。思い出のラーメンを今回も食べに行きたい」と口にすると、全員が「思い出の味になるよね」とうなずいていた。そんなグループに「今年はどんな年だったか」と振れば、薮宏太は「ずばり“空”です。台湾公演もやりましたし、フライングもやりましたし、今回も『上を向いて歩こう』だし。ジャニーさんも見守ってくれているんじゃないかな、という気持ちで空にしました」と漢字一文字で表現。すると、中島裕翔と八乙女光が空に向かって手を振る仕草をして、「(ジャニーが)いますね」、「“何?”って言ってた」と、最後まで名残惜しそうにしていた。なお、リハーサルには、今回特別パフォーマンスで出演するSixTONES、Snow Man率いるジャニーズJr.も登場した。『第70回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1にて、12月31日19時15分放送。