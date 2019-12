◆成田凌「与えられる人間になりたい」

【モデルプレス=2019/12/28】28日、都内で「第32回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」授賞式が開催され、石原裕次郎新人賞を受賞した俳優の成田凌が登壇。プレゼンターとして同賞の前年受賞者であるEXILE/三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBEの岩田剛典が登場した。「チワワちゃん」「翔んで埼玉」「愛がなんだ」「さよならくちびる」「人間失格 太宰治と3人の女たち」での演技が評価されて石原裕次郎新人賞を受賞した成田。多数の作品に出演し、役の演じ分けが話題となっていたが「この5年間で素敵な役者さんたちとたくさん出会いました」と役者デビューからの5年間を振り返った。そして「新人賞は5年以内の人が受賞できるということで」とした上で「今日から新人ではなくなる」と気持ちをあらたに。続けて「笑ってばっかりだったので、今度は与えられる人間になりたいと思います」と、これからは周りから受け取ったものを自分が渡していきたいと意気込んだ。また、司会者から今年は忙しかったのではないか?と尋ねられると、「いや去年の方が」と笑い、2019年に起きたことを質問されると「今年は何やってんだろう。あまり記憶にないです。最近思い返すことが多くて」と悩みながら答え、会場に笑いを誘った。プレゼンターには、前年「パーフェクトワールド 君といる奇跡」「去年の冬、きみと別れ」「Vision」で同賞を受賞した岩田が登場。岩田が楯を贈ると、2人は笑顔を見せた。さらに成田の受賞についてコメントを求められると、岩田は「自分なんかがコメントするのはおこがましいんですが、1年間、多くの作品に出演されていて、苦労もあったと思うのですが、本当におめでとうございます」と祝福した。毎年、石原裕次郎さんの誕生日である12月28日に表彰式を行っている同賞。今年は、成田のほか、池松壮亮が「宮本から君へ」で主演男優賞を、松岡茉優が「蜜蜂と遠雷」で主演女優賞を、清原果耶が「愛唄 ─約束のナクヒト─」「デイアンドナイト」「いちごの唄」で新人賞を受賞した。作品賞:「新聞記者」 監督:藤井道人監督賞:真利子哲也「宮本から君へ」主演男優賞:池松壮亮「宮本から君へ」主演女優賞:松岡茉優「蜜蜂と遠雷」助演男優賞:渋川清彦「半世界」「WE ARE LITTLE ZOMBIES」「閉鎖病棟─それぞれの朝─」助演女優賞:市川実日子「初恋 〜お父さん、チビがいなくなりました」「よこがお」新人賞:清原果耶「愛唄 ─約束のナクヒト─」「デイアンドナイト」「いちごの唄」外国作品賞:「グリーンブック」石原裕次郎新人賞:成田凌「チワワちゃん」「翔んで埼玉」「愛がなんだ」「さよならくちびる」「人間失格 太宰治と3人の女たち」石原裕次郎賞:「アルキメデスの大戦」監督:山崎貴(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】