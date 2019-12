米アマゾン・スタジオが、パキスタン系アメリカ人作家ファラー・ナズ・リシのデビュー小説「I Hope You Get This Message(原題)」のドラマ化権を獲得した。アマゾンとファーストルック契約を結んでいるグラスタウン・エンターテインメントが企画開発、プロデュースする。

今年10月に出版された原作は、父に捨てられサンフランシスコで心を病む母親と暮らす白人の少女ケイト、父を亡くし母とロズウェルに暮らすゲイの白人少年ジェシー、カーソンシティに住むアマチュア無線に夢中なパキスタン系アメリカ人でイスラム教徒のアディームという、ティーンエイジャー3人が主人公。惑星アルマから7日後に地球を植民地として侵略するというメッセージが届き人々が大混乱するなか、3人は残された時間を前にこれまでの後悔や自分にとって大切なことを振り返る、心の病、信念、同性愛、人種をテーマにしたYA小説だ。米Deadlineによれば、ドラマは原作者リシが脚色を手がける。

グラスタウンは女性クリエイター集団による製作会社で、トップを務める脚本家・作家ローレン・オリバーのYA小説「Panic(原題)」も、アマゾンでドラマ化企画が進行している。