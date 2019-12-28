º£Ç¯ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤Ï¤³¤ì¡ª¡¡µ¼Ô¤¬2019Ç¯¤Ëkindle¤ÇÆÉ¤ó¤À¥¤¥Á¥ª¥·Ì¡²è5Áª
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
¥Ò¥Þ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ðkindle¤ÇÌ¡²è¤ò¥Ý¥Á¥Ý¥Á¤ÈÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëotajo·ó¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÊÔ½¸Éô¤Î¥¨¥ê¡¼¥Ë¤Ç¤¹¡£
2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤¬¤¢¤Ã¤¿Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌ¡²è¹¥¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò¤¿¤À¤¿¤ÀÌ¡²è¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤Î¼ç´Ñ¤Ç¤´¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹¥¤ß¤¬Æ±¤¸¿Í¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¡Ë
2019Ç¯¤Ëkindle¤ÇÆÉ¤ó¤À¥¤¥Á¥ª¥·Ì¡²è5Áª
¤µ¤Æ¾¡¼ê¤Ë¡Ö2019Ç¯ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¦Ì¡²è5ºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¤»¡¼¤Î¤Ã¡ª
1.¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×ºî¡§Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡Ê´û´©4´¬¡Ë
2.¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡× ºî¡§»³¸ý¤Ä¤Ð¤µ¡¡¡Ê´û´©6´¬¡Ë
3.¡ÖÀÄÌî¤¯¤ó¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¤¤«¤é»à¤Ë¤¿¤¤¡×¡¡ºî¡§ÄÇÌ¾¤¦¤ß¡Ê´û´©5´¬¡Ë
4.¡ÖChange!¡¡ÏÂ²Î¤Î¤ª¾îÍÍ¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×ºî¡§Á¾ÅÄÀµ¿Í¡ÊÁ´6´¬¡Ë
5.¡ÖÀÄ¤Î²Ö ´ï¤Î¿¹¡× ºî¡§¾®¶Ì¥æ¥¡Ê´û´©3´¬¡Ë
¤¸¤ã¤¸¤ã¡¼¤ó¡ª
ÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤³¤ìÂç¹¥¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Û¥ó¥È¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÉ®¼Ô¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î5ºîÉÊ¡£¡ÖChange!¡¡ÏÂ²Î¤Î¤ª¾îÍÍ¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×°Ê³°¤Ï¤Þ¤À´û´©Ãæ¤Ç¤¹¡£
´¬¿ô¤â10´¬°ÊÆâ¤Ê¤Î¤ÇÁ´´¬Çã¤Ã¤Æ¤â¤ªºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤¡£¡Êkindle¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄ¹ÊÔ¤â¤Î¤òÁ´´¬Çã¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯»¶ºâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
1´¬¤«¤éº£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤â¥É¤Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¤ë¥Ï¥º¡£°Ê²¼¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¥ª¥¹¥¹¥á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡× ºî¡§Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥
½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¸ø¼°PV¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/L7WP8ikK1Dg
¡¦¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖSF¤ä±Ç²è¹¥¤¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¹¥¤¡¢¥¾¥ó¥Ó¤È¤«ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤È¤«¥Û¥ó¥È¤ËºÇ¹â¡ª¡×¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤Î¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆâÍÆ¤Ï°ËâÂà¼£¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬»äÍø»äÍßËþºÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ªÏÃ¡£¾¯Ç¯Ì¡²è¤é¤·¤¯¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼ç¿Í¸ø¥Ç¥ó¥¸¤Ï¡ÖÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡×ÀèÀ¸¤ÎÁ°ºî¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥óÃ£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¯¤Æ°¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¹¥´¶ÅÙÂç¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
ñÙ¤µ¤ì¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ç¡¢ÉÏË³¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¥Ç¥ó¥¸¡£
¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¤Î¥Ý¥Á¥¿¤È¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤Ë¤«À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü»ÄµÔ¤Ê°Ëâ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä!?
2.¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡× ºî¡§»³¸ý¤Ä¤Ð¤µ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥ä¥ó¥¡¼¤¬³¨¤ò¤«¤¯³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ëÏÃ¡Ê1/15¡Ë pic.twitter.com/H6WZUTd4Hi— ¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¦´¬È¯ÇäÃæ▶︎»³¸ý¤Ä¤Ð¤µ (@28_3) June 28, 2019
¡¦¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Æ¡¼¥Þ¤¬·ÝÂç¼õ¸³¤Î¤ªÏÃ¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤ºîÉÊ¡£ÈþÂç¼õ¸³¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÀº¿À¤Î³ëÆ£¤È¤¤¤¦¾®Æñ¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥é¥¤¥È¤ËÌ¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Î¼õ¸³»þ´ü¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÅ¯³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÝÂç¼õ¸³¤À¤È³¨¤òÉÁ¤¯¤È¤¤ËÀº¿ÀÅª¡¦Å¯³ØÅª¤Ê¤³¤È¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡ÁÂçÊÑ¤À¤Ê¤¡¤È²£ÌÜ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¢¤Ç¤â¤Ç¤â¡¢¤ªÏÃ¤Ï¥¹¥Ý¥³¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Ì¡²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉÁ¤¾å¤²¤¿³¨¤Î¥·¡¼¥ó¡£Ì¡²è¤Î³¨¤â¡Ö¤¦¤Ã¤Þ¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
À¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¤ÊÅØÎÏ·¿¥ä¥ó¥¡¼¤¬³¨¤òÉÁ¤¯±Ù¤Ó¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡ª¡¡³¨¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â»É¤µ¤ëÇ®¤¯¤Æµã¤±¤ëÈþÂç¼õ¸³Êª¸ì¡ª
À®ÀÓÍ¥½¨¤«¤Ä¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤Î½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤«¶õµõ¤Ê¾ÇÁç´¶¤ò´¶¤¸¤ÆÀ¸¤¤ë¹â¹»À¸¡¦Ìð¸ýÈ¬¸×¡Ê¤ä¤°¤Á ¤ä¤È¤é¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢°ìËç¤Î³¨¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¡£ ¤½¤Î¾×·â¤ÏÈ¬¸×¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¤â¸·¤·¤¤Èþ½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£ Èþ½Ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¦¤ó¤Á¤¯ËþºÜ¡¢ÈþÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀÄ½Õ¤òÇ³¤ä¤¹¥¹¥Ý¥³¥ó¼õ¸³Êª¸ì¡¢È¬¸×¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
3.¡ÖÀÄÌî¤¯¤ó¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¤¤«¤é»à¤Ë¤¿¤¤¡×ºî¡§ÄÇÌ¾¤¦¤ß
¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢20/1/23È¯Çä¤Î6´¬¥«¥Ð¡¼¤ò½é¸ø³«¡ªÂÓ¤Ë¤Ï°ËÆ£ËüÍý²Ú¤µ¤ó¤Ë¿äÁ¦Ê¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!È¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡Á1,2ÏÃÌµÎÁ¸ø³«¡õ´û´©¹ØÆþ¤Ï¢ªhttps://t.co/QW6mCeQCZd pic.twitter.com/5MGQfwiyZS— ÀÄÌî¤¯¤ó¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¤¤«¤é»à¤Ë¤¿¤¤¡Ê¸ø¼°¡Ë (@aonokunnn) December 25, 2019
¡¦¡ÖÀÄÌî¤¯¤ó¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¤¤«¤é»à¤Ë¤¿¤¤¡×¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¾¥ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÁ¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡ÏÂ¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶²ÉÝ´¶¤¬Ã°Ç°ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·ºÍ¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤ÇÌë¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¤¡ª¡¡¤Ç¤âÆÉ¤â¤¦¡ª
¤Ê¤¼¤Ê¤éÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤ä¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¥Û¥é¡¼Ì¡²è¹¥¤¤Ê¤é¤Ð¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬¿Ü¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
Å·Á³¾¯½÷¡¦Í¥Î¤¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÈà»á¡¦ÀÄÌî¤¯¤ó¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÀÄÌî¤¯¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
4.¡ÖChange! ÏÂ²Î¤Î¤ª¾îÍÍ¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×ºî¡§Á¾ÅÄÀµ¿Í
³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØChange!¡Ù¤Ï·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡£Ã±¹ÔËÜ1~3´¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª1´¬amazon¥ê¥ó¥¯https://t.co/lhzAF1WlZl ºîÉÊ¥Ú¡¼¥¸https://t.co/QT8AZmoJmc¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼https://t.co/zGPckD8vQ9 pic.twitter.com/ak0HQQokos— Á¾ÅÄÀµ¿Í¡ØChange!¡Ù6´¬12/17È¯Çä¡ª (@sodamasahito) February 22, 2019
¡¦¡ÖChange! ÏÂ²Î¤Î¤ª¾îÍÍ¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È
¥é¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¡Ö²»¡×¤òÌ¡²è¤È¤¤¤¦²»¤Î½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿À¶ÈºîÉÊ¡£¡ÖÚå¡×¤â¡Ö¤áÁÈ¤ÎÂç¸ã¡×¤âÁ¾ÅÄÀµ¿ÍÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¤ÏÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¥é¥Ã¥×¤ÏÁ´Á³¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç12·îÈ¯Çä¤Î6´¬¤Ç´°·ë¡£6´¬¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê´¶¤Î¤¢¤ëºÇ½ª´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4´¬5´¬¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏÉ¬¸«¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
¸ÀÍÕ¤òÉð´ï¤Ë¾¯½÷¤ÏÀï¤¦¡ªµîÇ¯ÛÙ¤ÏÌ¾Ìç½÷»Ò¹â¤ËÄÌ¤¦15ºÐ¡£À¶·é¤Çµç¶þ¤Ê¤·¤ª¤ê¤ÎËèÆü¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë°ìÊÑ¤¹¤ë¡£Æ±µéÀ¸¡¦¥ß¥¤È¤Î±ï¤ÇÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½ÂÃ«¤Î¥¯¥é¥Ö¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÉð´ï¤ËÀï¤¦¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª
5.¡ÖÀÄ¤Î²Ö ´ï¤Î¿¹¡×ºî¡§¾®¶Ì¥æ¥
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë InstagramÀëÅÁÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»î¸³Åª¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ª»Å»ö¤Î¤ªÃÎ¤é¤»+¦Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾®¶Ì¥æ¥(@yukicdm)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ - 2019Ç¯12·î·î22Æü¸á¸å5»þ40Ê¬PST
¡¦¡ÖÀÄ¤Î²Ö ´ï¤Î¿¹¡×¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È
ÍÒ¸µ¤ÇÆ¯¤¯¥Ò¥í¥¤¥óÀÄ»Ò¤¬´ïºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤·¤¿¤ê¡Ä¡ÄÃ¸¡¹¤ÈÈþ¤·¤¤¾ð·Ê¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯Ì¡²è¡£ÍÒ¸µ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈóÆü¾ï¤ÊÀ¤³¦¤¬¥ì¥Ý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢³¨ÉÕ¤±¤ä»®ºî¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤È¤«±Ç²è²½¤È¤«¤·¤½¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊºîÉÊ¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
ÇÈº´¸«¾Æ¤¤ÎÍÒ¤Ç³¨ÉÕ¤±¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄ»Ò¡£¤½¤ÎÍÒ¤Ë¡¢³¤³°¤ÇºîÆ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î¶À¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ìµ°¦ÁÛ¤Ç¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Î¶À¸¤Ë¡Ö³¨ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿´ï¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤Þ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÀÄ»Ò¤À¤¬¡¢È¿È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎ¶À¸¤Î´ï¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡©
´ï¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÃË½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡Ý¡Ý¡ª
10Áª¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°Ê²¼ºîÉÊ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2018Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Ï¤³¤Î5Áª¤Ç¡ª
¡¦2·î¤Î¾¡¼Ô
¡¦Ãæ´Ö´ÉÍýÏ¿¥È¥Í¥¬¥ï
¡¦¥¢¥¯¥¿¡¼¥¸¥å
¡¦¤«¤²¤¤·¤ç¤¦¤¸¤ç!!
¡¦ÁÐË´Äâ²õ¤¹¤Ù¤·
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ï¤É¤Ã¤×¤êÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£¡½¡½ ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ø¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®(GetNews)¡Ù