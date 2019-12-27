無料インターネットテレビ局・AbemaTVで12月30日夜7時より「Fate Project チャンネル」が開設され、53時間ぶっ通しで Fate Project 作品が無料放送される。

12月30日夜7時〜2020年1月1日深夜0時までの期間限定で開設される同チャンネル。12月30日夜9時スタートのテレビアニメ「Fate/Zero」全話一挙放送を皮切りに、12月31日朝7時からテレビアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」が全話一挙放送、12月31日夜7時50分からは『劇場版「Fate / stay night [Heaven's Feel] I.presage flower」』（2020年1月1日午前3時〜／午後1時30分〜にも放送）がたて続けに配信される。

さらに、1月1日午前0時からは「衛宮さんちの今日のごはん」が全話一挙放送され（1月1日午前5時〜／午後3時40分〜にも放送）、1月1日午前8時25分からは「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」の1〜11話が一挙放送（1月1日夜6時55分〜にも放送）。

また、12月31日夜10時には「Fate Project 大晦日TV スペシャル2019」の地上波同時放送も決定した。同番組では声優の赤羽根健治と田中美海が司会を務め、杉山紀彰や下屋則子、川澄綾子、島崎信長、高橋李依といったFateシリーズに縁のあるゲストが2019年に展開された Fate Project 作品を振り返っていく。（編集部・吉田唯）