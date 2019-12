■色味も可愛いクリスマスグッズはゲット必至

■日常使いなら「SNOOPY SNOW CRYSTAL」シリーズ

■友達とおそろコーデもgood

■究極のモフモフはこれ!

【「ユニバーサル・クリスタル・クリスマス」概要】

10年ぶりに一新したクリスマスイベント「ユニバーサル・クリスタル・クリスマス」を開催中のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、冬にぴったりなアイテムを多数販売中。30mを超える美しいツリーに夢中になってしまいそうですが、この時期のパークは、防寒も大切です。気分を盛り上げながら、寒さ対策にも活躍する素敵なグッズたちを今回ご紹介します。ミニオンやスヌーピーなど人気のキャラクターたちも、この時期はクリスマス一色に。『怪盗グルー』シリーズのボブやティムも、クリスマス仕様のあったかスタイルに大変身しました。「ぬいぐるみ」や「クリスマスリース」で、1年で最も輝く季節を彩ります。また、まるでサンタなハローキティの「ケープ」も見逃せません。ふわっふわのボア素材で防寒はバッチリな上、耳とリボンまで付いたキュートなデザインになっています。ネイビーとホワイトを基調とした『ピーナッツ』のシリーズ「SNOOPY SNOW CRYSTAL」は、日常にも溶け込むアイテムがたくさん。キラキラのラメが雪のような「スマートフォンケース」は、冬限定の幻想的なデザインで、暗くなりがちな冬のコーディネートのアクセントになること間違いなし。キラリと光る繊細な刺繍が施された「トレーナー」や、ほっこりスヌーピーのワンポイントが可愛い「ジャケット」など、普段着にも気回せるファッションアイテムも用意されています。寒さに負けず元気いっぱいに過ごしたい人には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンらしいカラフルなアイテムをレコメンド。セサミストリートの「HUG ME!! HUG US!!」シリーズは、ビビッドでエネルギッシュなグッズが集結。ビビッドピンク×トレンドのゆるめシルエットが最高な「トレーナー」は、友達同士のおそろコーデにも活用できそうです。また、甘いピンクが乙女心をくすぐる「LOVE!FLUFFY」の「トレーナー」も堪りません。トレンドのリブ配色とおちゃめな刺繍がキュートなデザインに仕上がっています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファッションアイテムは、可愛いのみならず、トレンドと掛け合わせたデザインのものも多いので、オシャレに着こなせちゃいます!人気キャラクターたちが、これでもかというくらいモフモフ化した「SO HOT!! GOODS」は、Instagramで「#USJコーデ」と検索すると、たくさん登場するほど大人気。カジュアルにモフモフしたい人には、「ボアキャップ」がオススメ。友達やカップルで好きなキャラクターを選んで、シミラールックするのも可愛いです!パークの最高の思い出づくりには、大きな「ぬいぐるみハット」が大活躍。少し下を向くと顔が隠れるので、「顔出ししたくないけど思い出に残る写真をアップしたい!」という、丁度いい要求にも答えてくれます。また、向き合って、「ぬいぐるみハット」をくっつけて撮るのも、SNS映えの予感です。一石二鳥な優秀アイテムたちは、きらめきを放つパークに、より没入するための手助けになってくれるかもしれません。※情報は、2019年12月26日現在のものです。※商品の価格やデザイン・販売店舗など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください。(C)2019 MARVELJAWS TM&(C)Universal Studios.HARRY POTTER characters, names and related indicia are (C)&TM Warner Bros.Entertainment Inc.Harry Potter Publishing Rights(C)JKR.(s19)Despicable Me,Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios.Licensed by Universal Studios Licensing LLC.All Rights ReservedTM&(C)2019 Sesame Workshop(C)2019 Peanuts Worldwide LLC(C)1976,2019 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.EJ9071103日程:11月14日(木)〜2020年1月13日(月・祝)