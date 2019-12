ゴードンがヴィランと共闘『GOTHAM／ゴッサム』ファイナルシーズンが日本初放送

ゴードンがヴィランたちと共に戦う意味とは―。そして、ついにバットマンが誕生―。DCドラマ『GOTHAM/ゴッサム』のファイナルとなるシーズン5がAXNにて日本初放送となる。

2014年に米FOXで放送がスタートした、バットマン誕生前のゴッサム・シティを描いた本シリーズは最終章へ。口ひげを蓄えたジェームズ・ゴードンほか、ペンギンは突き出た腹に片眼鏡とシルクハット、コウモリのマスクとマントを纏い、あのダークナイトの姿となったブルース・ウェインなどメインキャラクターたちが映画やコミック、アニメに近いおなじみの姿で登場する。また、最恐最悪の宿敵ヴィラン"ベイン"が姿を見せ、ゴッサム・シティが崩壊の危機に。ベインを演じるのは、『NIKITA/ニキータ』のマイケル役で知られるシェーン・ウェスト。

シーズン4のラストで橋が爆破され、立入禁止が宣言されたゴッサム・シティは完全に孤立。これまで以上に犯罪者や殺人者たちが幅をきかせ、無法地帯となったゴッサム・シティでは、悪党たちが各エリアを縄張りにしている。市庁舎をアジトにしているペンギンは、工場で弾薬を製造し、誰も逆らえるものはいない。バーバラたちの縄張りはクラブ周辺、西側には毒ガスを持ったスケアクロウが。そしてジェレマイアの目撃情報はない...。そんな混沌の中、ゴッサム市警は本部の周辺を管理し、避難し遅れた住民を保護しているが、食料も水も不足し、争いは絶えない。

さらに、意味深なプロローグから幕を開けるファイナル・シーズン。ペンギンやリドラーといったヴィランたちと、ジェームズ・ゴードンをはじめとするゴッサム市警の警官たちが、手に銃を携え集結し、ゴードンの「ゴッサムのために」という号令のもと、激しい銃撃戦が始まるのだった。

『GOTHAM/ゴッサム』シーズン5

AXNにて(全12話)

【字幕版】2020年1月9日(木)より毎週木曜日23:00〜

【二カ国語版】2020年1月10日(金)より毎週金曜日11:00〜

『GOTHAM/ゴッサム』を見て、視聴記録やレビューを【海外ドラマNAVI作品データベース】でチェックしよう!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『GOTHAM/ゴッサム』シーズン5 GOTHAM and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Gotham series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.