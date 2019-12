全人類が待ち望んだ映画を超えた史上空前のエンターテイメント完結編『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

2019年12月20日(金)の公開から6日間で早くも興行収入20億円突破という特大ヒットとなっています!

映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』6日間で興収20億円突破

42年の歴史に幕を下ろすシリーズ完結編となる『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

公開から6日目となる2019年12月25日(水)までの興行で、早くも興行収入21億6,360万円、動員142万人を突破し、日本各地で「スター・ウォーズ」現象を巻き起こしています。

SNSには「スター・ウォーズ」ファンからの長年のシリーズ愛が爆発した絶賛コメントが続々と寄せられています。

日本だけでなく世界中が大熱狂をみせ、年末年始に向けてさらに盛り上がることは間違いありません。

「スター・ウォーズ」デビューの来場者も満足の完成度

最後の「スター・ウォーズ」が幕を開けると、そこにはファンが想像もしていなかった「まさかの感動」が待ち受け、シリーズを見守ってきた「スター・ウォーズ」ファンのみならず、「フォースの覚醒」以降にシリーズのファンとなった10代〜20代の若者世代までもが騒然となっています。

また、何世代にも渡るスカイウォーカー家の物語が描かれているように、親子で「スター・ウォーズ」を楽しむ子供連れのファミリー層、感動のストーリーの後押しもあってか、本作で「スター・ウォーズ」デビューを果たす新しいファンも。

性別年齢を問わず幅広い層が劇場に足を運び、大賑わいとなっています。

「スター・ウォーズ」ロスのファンも!感動と絶賛のコメント

本作を鑑賞したファンからは、SNS上に感動と絶賛のコメントが続出。

最高のフィナーレと衝撃と感動の結末には、

「号泣した」、「感動して泣きまくった」、「スター・ウォーズありがとう」など、愛溢れる声が多く上がっています。

「スター・ウォーズめちゃくちゃ良かった。観たかったスター・ウォーズが見れた。感動してマジで泣いた」

「マジで胸熱すぎて泣いた。本当にスター・ウォーズって最高の作品だと思う」

「スター・ウォーズ死ぬほど良かった。ポケットティッシュ1個使うほど泣いた」

「スター・ウォーズ最高だった!全部見て本当によかった!ありがとうスター・ウォーズ!」

「スター・ウォーズありがとう。この一言に尽きる」

など、絶賛の嵐に、長年の「スター・ウォーズ」ファンも納得の完結編となっていることがわかります。

すでにリピーターも続出しているようで、完結を迎えた最後の「スター・ウォーズ」に早くも“「スター・ウォーズ」ロス”となっているファンも散見。

「しばらくは…スター・ウォーズロスです…過去作のキャラや過去作を思い出させるような描写のたびに泣いてました」

「スター・ウォーズが終わってしまった。映画を見終わりロスに突入。もう会えないと思うとかなり寂しい」

「スター・ウォーズロスやばいな。正直これはMCUのインフィニティサーガ以上」

など、愛あるがゆえに、物語が終わることに悲しさを吐露する人も溢れています。

IMAX、4DX、MX4D、ドルビーが3割超え

IMAXなどの巨大なスクリーンや4DX、MX4D、ドルビーなど、通常よりもハイスペックなスクリーンで鑑賞する人が全鑑賞者数の30%以上の割合を占めているのも『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』鑑賞者の大きな特徴。

世界的エンターテイメント作品を違う形式で楽しむリピーターもいるようです。

この冬一番のNo.1映画として空前の大ヒットを記録している本作、どこまで数字が伸びるのか、期待が集まっています。

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』公開情報

タイトル:『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

公開日:2019年12月20日(金)全国公開中

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

衝撃と感動の結末に、口コミが止まらない「スター・ウォーズ」の完結作。

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』は絶賛劇場公開中です!

