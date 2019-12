「北海道だいすき発見隊」のアローラロコンと北海道を応援するキャラクター・雪ミクのコラボ企画「「北海道だいすき発見隊 アローラロコン」×「SNOW MIKU 2020」」が、「第71回 さっぽろ雪まつり 」にて2020年2月4日より実施決定しました。2019年の「さっぽろ雪まつり」で出会い、YOSAKOIソーラン祭りで一緒にダンスを披露して北海道に元気を届けるなど、絆を深めてきたアローラロコンと雪ミク。出会いから1年経過した2020年も、思い出の場所である「さっぽろ雪まつり」で、一緒に北海道を盛り上げます。「第71回さっぽろ雪まつり」では、さいとうなおき氏描き下ろしによるイラストを使用した限定グッズの販売など、特別企画が進行中。また、例年雪ミクの雪像が設置される大通11丁目では、アローラロコンの雪像も登場予定となっています。■「「北海道だいすき発見隊 アローラロコン」×「SNOW MIKU 2020」」公式サイトhttps://snowmiku.com/2020/collabo_alola.html雪ミク2020 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro(C) 2019 Pokemon. (C) 1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.