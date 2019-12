『ゲーム・オブ・スローンズ』で2019年最も読まれたニュース＆コラムランキング

今年、ついに完結した『ゲーム・オブ・スローンズ』。最終章は、クリエイターが初来日を果たしたりと、最後まで目の離せない展開だった。2011年から続いた大河ドラマの軌跡を、最も読まれたニュース&コラムで振り返ろう。

【ニュース】TOP10

1.【ネタばれ】『ゲーム・オブ・スローンズ』でショッキングだった死12選

2.ジョン・スノウ役のキット・ハリントン、『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章のバッシングについて胸内を明かす

3.『アベンジャーズ』ワンダ役のエリザベス・オルセン、『ゲーム・オブ・スローンズ』○○役のオーディションを受けていた!

4.【ネタばれ】『ゲーム・オブ・スローンズ』ポドリック役男優、最終章で○○すると思わなかった!

5.【ネタばれ】『ゲーム・オブ・スローンズ』ロブ・スターク役のリチャード・マッデン、シーズン3での降板に感謝!?

6.【ランキング】海外ドラマで最もヌードシーンが多いのは『ゲーム・オブ・スローンズ』ではなかった!気になる第1位は...

7.『ゲーム・オブ・スローンズ』メリサンドル役女優、多かったヌードシーンについて語る

8.アメリカ人気ドラマランキング、『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章が断トツスタート!

9.シリーズ化決定!『ゲーム・オブ・スローンズ』スピンオフ『House of the Dragon』についてわかっていること

10.『ゲーム・オブ・スローンズ』や『ウォーキング・デッド』のあの人も!【ネタばれ】人気TVスターが明かす、撮影で最も苦労したシーン7選

gameofthrones(@gameofthrones)がシェアした投稿 - 2019年 4月月3日午後7時54分PDT





【コラム】TOP5

1.『ゲーム・オブ・スローンズ』のドラゴンはいかに進化したのか?

2.「最初の読み合わせで二人クビになった!」『ゲーム・オブ・スローンズ』インタビュー【7】

3.【ネタばれ】『ゲーム・オブ・スローンズ』でショッキングだったキャラクターの死12選

4.「死んだあのキャラが再登場したのは、その俳優に会いたかったから」『ゲーム・オブ・スローンズ』インタビュー【13】

5.『ゲーム・オブ・スローンズ』のあの二人も!現実でも付き合っていたTVドラマのカップル8組



本国アメリカで2020年1月5日(日)に発表されるゴールデン・グローブ賞では主演男優賞にキット・ハリントン(ジョン・スノウ役)がノミネートされている。そのほかにはスピンオフ企画も徐々に進行しており、来年もメディアを賑わすことになりそうだ。海外ドラマNAVIでは、2020年もスピンオフ情報はもちろん、本家のキャストたちの気になるニュースも紹介していくのでお見逃しなく!

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

(C)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.