海外ドラマNAVIライター＆編集部による2019年本当に面白かった海外ドラマ総括【前編】

2019年も残すところあと数日! 今年もたくさんの海外ドラマが話題になりましたが、海外ドラマNAVIライター&編集部員がそれぞれお気に入りの作品をご紹介! 年末年始に見始めるドラマの候補にしてみてください。

今回は10名のライター・編集部員がそれぞれ2作品ずつピックアップ! 全20作品のうち、【前編】では10作品をご紹介します。

ライター zashは...

■海外ドラマ史上最"恐"の作品

2019年もたくさんの新作ドラマが日本上陸を果たし、われわれ視聴者を楽しませてくれたが、中でも衝撃的だったのは、HBO製作の『チェルノブイリ』だ。

歴史上最悪の人災と言われる1986年4月26日に旧ソ連・チェルノブイリ原子力発電所で起きた爆発事故を描き出す同作は、そのあまりにもリアルな描写に驚かされた。"放射能"という目に見えない恐怖が人々を襲う様子は、思わず目を背けたくなるような描写の連続で、1話1話視聴を終えるごとに立てなくなってしまうほどの恐怖を視聴者に与えるのだ。

しかしながら、事実を基にした作品であるからこそ、人間が生きていくためには、この惨事を受け止めて、今後の教訓にしていかなければならない...。『チェルノブイリ』は、決して目を背けてはならない「人間の歴史」の一つなのだから。

今まで、ホラー作品を初めとした多くの恐怖映画、恐怖ドラマを鑑賞してきた身ではあるが、そのどれにも及ばないほどの圧倒的な"トラウマ"を植え付ける、史上最"恐"の海外ドラマである。

配信局:Amazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」

『チェルノブイリ』作品詳細ページはこちら



■アメコミ映画全盛期に登場した、異色のヒーロー・ドラマ

2019年もマーベルやDCなどのアメコミ・ヒーローが活躍する作品がいくつも公開されたが、そんなご時世に、とんでもないヒーロー・ドラマが誕生した。

『ザ・ボーイズ』は、世界の平和を守るはずのスーパーヒーローたちが、実は欲望にまみれた存在で、裏では数々の悪事を働いているという斬新な世界観のもと描き出される異色の海外ドラマ。本作のヒーローたちは全員が巨大企業によって管理され、プロモーション活動に勤しみ、合間を縫ってヒーロー活動を行う...このアメコミ・ヒーロー最盛期のハリウッドを逆手にとったかのような風刺的なコメディ要素が最高に面白い!

また、大ヒットドラマ『ゴシップガール』ファンとしては、本作に海を司るヒーローのディープ役で出演しているチェイス・クロフォードがひたすらに体当たりな思わぬ熱演を魅せている点も面白かった。ストーリー、世界観、キャストを含めて、2019年もっともハマった海外ドラマである。2020年配信予定のシーズン2にも大いに期待したい!

配信局:Amazon Prime Video

『ザ・ボーイズ』作品詳細ページはこちら





ライター Erina Austenは...

■豪華すぎるキャスト勢ぞろい!超セレブ高校生の野望と陰謀!この時代だからこそ見るべき『ザ・ポリティシャン』

『Glee/グリー』や『9-1-1:LA救命最前線』など多くの作品を手掛けてきたクリエイターのライアン・マーフィーが贈る『ザ・ポリティシャン』。7歳の頃から大統領になる夢を持った超セレブ高校生ペイトンが、生徒会長選挙に臨みハーバード大学入学へと上り詰めようとする物語。

だが本作は、学園ドラマという枠組みでは収まらない。米高校生の人間関係、ソーシャルメディアや人種問題、LGBTQ、格差社会ほか、殺人事件に不正や賄賂というスキャンダルまで見事に散りばめられたブラックコメディサスペンスでもある。

主人公ペイトン役のベン・プラットはトニー賞受賞歴のある今が旬のブロードウェイスターで、彼が歌う『Glee』のようなミュージカルシーンもある。また、彼に敵対するアストリッドを映画『ボヘミアン・ラプソディ』でメアリーを演じ、同作でフレディを演じたラミ・マリックと交際中のルーシー・ボーイントンが扮する。違和感なく現役女子高校生に見えてしまうからすごい!

さらに、カリフォルニアらしいポップな服を着こなす超個性的な高校生たちだけでなく、大物俳優ジェシカ・ラングやグウィネス・パルトロー、ディラン・マクダーモットらが演じる強烈な大人陣にも注目。また、実生活でもトランスジェンダーなどのLGBTQ俳優が数多く出演している。

後半からが衝撃の急展開で最高に面白くなる。そうきたか!と思わずニヤリとしてしまうエンディングを見たら、シーズン2が待ちきれなくなるだろう。

配信局:Netflix

『ザ・ポリティシャン』作品詳細ページはこちら



■シーズン2で謎が解け始める!ドイツ好きにはたまらないドイツドラマの真髄『DARK ダーク』

ドイツの田舎町で起こる謎の失踪事件をきっかけに、過去と現代が交錯するタイムワープ系サスペンスドラマ。シーズン1は、タイトルのとおりダークな部分とミステリー要素が強かったが、シーズン2ではその謎が少し解けることによって新たな問題が浮き彫りになっていく。最初から過去と未来が複雑に展開するので、時代や登場人物の関係をよく確認する必要があるが、そこがまたドイツ哲学のように深く、単純明快なドラマに慣れてしまった頭には強烈に響く。ドイツの象徴でもある深い森の風景や、白人だらけの人々の様子も英米ドラマと比較すると新鮮で、「ドイツだな」と新鮮に感じる。

キーパーソンの高校生ヨナス役のルイス・ホフマンはイケメンなだけでなく、2015年の映画『ヒトラーの忘れ物』で東京国際映画祭最優秀男優賞を10代で受賞した実力者。

シーズン3への更新も決定している本作。絡みまくった糸の人間関係がどのように解かれていくのか、ドイツ式"ダーク"な"トンネル"に是非ともどっぷり足を踏み入れてほしい作品だ。

配信局:Netflix

『DARK ダーク』作品詳細ページはこちら





ライター ひろこがねは...

■まっすぐな心優しいドクターに心打たれる『グッド・ドクター 名医の条件』

様々な医療ドラマがある中でひときわ輝く作品がある、それが『グッド・ドクター 名医の条件』。自閉症でサヴァン症候群の主人公ショーンが新米外科医として成長していくストーリー。

だが、他の作品と違うのは彼が成長するだけではなく、彼が関わった周りの人々も自ずと成長していくという点だ。ショーンのただ患者を助けたいという真っ直ぐな考え方は周りの人々の考え方すら変えていく。また社会問題にも多く切り込んでいるため、アメリカの医療業界の現状が垣間見られる医療ドラマにもなっている。

視覚的に見応えがあり、主人公が持つ空間認識能力により、彼の見ている世界が再現されるCGは見事。そしてなんといっても主人公ショーンを演じる『チャーリーとチョコレート工場』や『ベイツ・モーテル』などに出演したフレディ・ハイモアの大人と子どもを行き来するような絶妙な演技にも注目してほしい。現在アメリカではシーズン3が放送中だ。

放送局:Dlife

配信局:Amazon Prime Video

『グッド・ドクター 名医の条件』作品詳細ページはこちら



■普通のファミリードラマじゃない?新しい家族像『シングル・ペアレンツ』

『シングル・ペアレンツ』とは、まさしく一人親家庭(母子・父子家庭)ということ。そんなテーマをコメディタッチに扱った新しいタイプのドラマが本作である。

登場するメインキャラクターたちは、シングルファザーかシングルマザー。子どもたちを通して出会った彼らが子育て・恋愛などを通して自分の幸せとはなにかを模索していくストーリーが展開される。どのキャラクターも個性的で面白く、子役たちの演技も笑わせてくれる。『ゴシップガール』のレイトン・ミースターが出演していることでも話題で、彼女のコメディアンヌとしての魅力も発揮している。

シリアスにも受け取れるテーマをここまで楽しくコメディタッチに描いた作品はこれまでなかったのではないだろうか。アメリカの現状を描き出すだけではなく、様々な人種のキャラクターも登場することから、どのキャラクターにも共感しやすいようになっていることがこの作品の魅力だろう。

放送局:FOXスポーツ&エンターテインメント

配信局:Amazon Prime Video

『シングル・ペアレンツ』作品詳細ページはこちら





編集部 さとうは...

■勝気少女とサイコパス男子の末路を描くロードムービー風ドラマ『このサイテーな世界の終わり』

今年11月に最新シーズンが配信開始された本作。無表情で淡々とした二人が引き起こす家出騒動と道中で起こる大胆な事件、その末路に思わず引き込まれてしまった前シーズンでしたが、その想定外さはシーズン2でも期待どおり。

新シーズンでは主人公の二人、アリッサとジェームズに加え、前シーズンの事件が絡んだ新キャラクターが登場する。3人となって再びロードムービー的展開を迎えるのですが、シュールで緩い雰囲気は前作から引き続き変わらずで、独特な笑いを楽しめます。

前作と変わった点として、過去の事件とその後の周りの環境が影響してか、二人の考え方が少し変化しているように見えるところ。勝気で自分勝手だったアリッサは責任感を覚え、自身の正直な想いを優先しなくなり、一方で彼女への想いを募らせ、伝えようとするジェームズがいて、二人のすれ違いは観ていて結構切ないです。その過程もあってか、過去に対峙し乗り越えようともがく二人が迎える最後の結末は感動的。サウンドトラックも秀逸で、流行に乗らない二人に似合う懐かしい雰囲気の洋楽が作品を引き立てています。

シリアスな側面もあるが、笑いありの、親しみやすい作品に仕上がっており、一気見にもお勧めしたい1作です。

配信局:Netflix

『このサイテーな世界の終わり』作品詳細ページはこちら



■イギリス男子高校生の日常は9割が下ネタだと知れる『思春期まっただ中』

イギリスの共学に通う男子高校生4人組のコメディ作品。タイトルにある文字通り、下ネタ満載の思考回路で毎話ハプニングを引き起こすのですが、そのくだらなさは群を抜いています。また全体的に少し緩い雰囲気もあってか、終始小笑いが止まりません。

4人組の内訳は、真面目風で少しブラックなウィル、ノリが良すぎて破天荒なサイモン、卑猥なウソばかりつくジェイに、天然で変態のニール、とそれぞれ個性が強烈すぎるほど強烈。発想や行動もかなり強烈で観ていて飽きないのですが、演じるキャストの表情や話し方など演技も絶妙で引き込まれてしまいます。

また、くだらない中にも友情や恋の悩みが盛り込まれていて、少しですが共感を味わうこともできます。ウィルは学校一の高嶺の花シャーロットに、サイモンはブレイク・ライブリー似の美女カーリに片思いしていて、その展開はダメすぎるのですが若干切なく、楽しめます。

個人的におすすめなのは、シーズン1の第4話「ガールフレンド」。恋愛あり、友情あり、下ネタありでかなり楽しめるし、ジェイのバイクのモノマネも必見。

各話は30分以内に収まっていて、何も考えないで一気見するのにお勧めしたい作品です。

配信局:Netflix

『このサイテーな世界の終わり』作品詳細ページはこちら





編集部 Mocoは...

■笑いと涙と皮肉の黄金比『Fleabag フリーバッグ』シーズン2

この作品の評判がとても良いことを知ってはいたものの、コメディ作品を好んで見る方ではないのと、シーズン1第1話のちょっと独特な雰囲気にギョッとして見るのを止めてしまっていた。だが、今年のエミー賞で6冠に輝き、英米メディアの評判の高さを鑑みると、職業上これはチェックせずにはいられないと思い直して挑んでみた。

主人公は、皮肉屋で性欲の強い、ロンドンで暮らす女性フリーバッグ。常に虚勢を張りながら生きるタブー知らずのフリーバッグを、製作総指揮・脚本も担うフィービー・ウォーラー=ブリッジが演じている。そして先述のギョッとした...というのは、その主人公がストーリーの最初から最後まで画面の向こう側から視聴者に、心のうちをすべて語りかけてくるスタイルだから。ドラマに入り込めないのではないかと危惧していたのだが、見進めていくと意外にもすんなり慣れて、主人公に親近感すら沸いてくるのだから不思議なもの。そして、下ネタ満載で、怒りに駆られ悲嘆に暮れる不器用な生き方しかできないフリーバッグに、時に抱腹絶倒し、そして同情すら覚え、シーズン1をイッキ見し、シーズン2を見終わったときには、彼女のいない日常に寂しさすら覚えてしまう、そんな愛着が沸くドラマであった。

脇を固めるキャストで特筆すべきは、サイテーな継母役のオリヴィア・コールマン(『ザ・クラウン』)とシーズン2で登場するイケてる神父役のアンドリュー・スコット(『SHERLOCK』)。アンドリューは本作の熱演で来年1月に発表されるゴールデン・グローブ賞にもノミネートされている。

笑いだけでなく、いろいろな感情が渦巻き、最後にはほろっとさせられる。

配信局:Amazon Prime Video

『Fleabag フリーバッグ』作品詳細ページはこちら



■加速する嫉妬心と怒りは誰にも止められない...『女医フォスター』

タイトルからしてメディカルものだと思ったら大間違い。イギリスのことわざ「さげすまれた女の恨みほど怖いものはない」を物語る、愛する夫に裏切られた女の復讐劇を描く。...それはもう泥沼の修羅場だらけの英BBC製作の復讐バトル。

夫が浮気してそれに気づいた女医である妻が悩んだ末に復讐を企てる...。どちらかと言えばソーピーなありふれた昼メロになりがちなテーマが、なぜ英国で最高視聴数1000万人を突破し、2016年の英国アカデミー賞にノミネートされ、主演のサランヌ・ジョーンズは主演女優賞に輝くほどの高評価を獲得できたのか?

このドラマの最大の魅力のひとつは、その徹底的ともいえる復讐劇。倫理的にどうなのだろうか、とこちらが心配になるほどに、仕事を犠牲にして、周りを巻き込み、立ち上がれないほど攻撃する。そしても猛烈に反撃されるという...悪夢の始まりのようでもある。だからこそ、続きが見たくなる中毒性たっぷり、イッキ見間違いなしのシリーズなのだ。

そしてなんといっても、主演のサランヌが魅せる疑惑、不安、嫉妬という感情を経て暴露という流れが人間の狂気を上手に表現しており、ついつい引き込まれてしまう。ちなみに、『キリング・イヴ/Killing Eve』でエミー賞主演女優賞を獲得したジョディ・カマーがあどけなさそうで実はしたたかな夫の浮気相手に扮しているのも必見だ。

シーズン2は「そうきたか!」と唸らせる意外な展開が待っているのでこちらも是非見届けていただきたい。

配信局:Amazon Prime Video

『女医フォスター』作品詳細ページはこちら

