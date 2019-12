ゲームに夢中になり、周りが見えなくなる人は多いだろうが、海外では、ゲームに夢中になりすぎたことで、自分の命を落とした人がいる。



インド・ウッタルプラデーシュ州に向かう電車の中で、ゲームをしていた20歳の男性が酸性の洗剤を飲んで死亡したと海外ニュースサイト『The Star Online』と『The Times of India』が12月12日に報じた。報道によると、男性は車内で、「PUBG」というオンラインゲームをスマートフォンでしていたそうだ。「PUBG」は、武器を持ってオンライン上のプレーヤーたちと戦うバトルロイヤルゲームだ。目的地まで電車に乗る時間は2時間ほどだった。



電車が出発してから約1時間後、男性は水を飲むため、ゲームをしながら鞄の中から水が入ったボトルを取り出して飲んだ。しかし、男性が取り出したボトルは、酸性の洗剤が入っていたボトルで、男性は水と間違えて酸性の洗剤を飲んだという。男性は宝石を磨く仕事をしており、常に酸性の洗剤を持ち歩いていたそうだ。



男性は一緒に電車に乗っていた友人に「喉が焼けるように痛い」と叫び、助けを求めた。友人は当時の状況について、「男性は最初の一口で酸性の洗剤を飲んでしまったと気づいたようだが、かなりの量を飲み込んでいるようだった」と話している。友人が電車内にいる職員に事情を説明し、電車をすぐに止めるようにお願いした。職員は「電車は高速で走っているため、すぐに止めることはできない」と言い、拒否した。



男性が酸性の洗剤を飲んでから約45分後、次の停車駅で電車は止まった。停車駅で医師が待機していたが、男性は死亡した。男性の家族は、友人が故意に男性に洗剤を与えたと非難し、友人を訴えた。友人は警察の調べに対し、「自分は車内で耳にヘッドフォンをしてお菓子を食べていたので、男性が酸性の洗剤を飲んだことは気がつかなかった。男性に助けを求められ、すぐに電車の職員に話しをした」と話しているという。



このニュースが世界に広がると、ネット上では「ゲームに夢中になると他のものに気を取られなくなるから怖い」「水のボトルと酸性の洗剤が入ったボトルの形は似ていたのか。飲む前に一目確認するだけで運命は違ったはず」「男性の友人には非はない気がする。目撃者はいないのか」「友人は訴えられてかわいそう」などの声が挙がっていた。



海外では、ゲームに夢中になるあまり、自分を傷つけてしまった人が他にもいる。



アメリカ・テキサス州で「ポケモンGO」に夢中になっていた当時18歳の男性が毒蛇に脚を噛まれ、緊急治療室に運ばれたと海外ニュースサイト『Fort Worth Star Telegram』が2016年7月に報じた。「ポケモンGO」はスマートフォンを通して現実世界を見て、現実世界にいるポケモンを探すゲームだ。同記事によると、男性はポケモンを探すのに夢中になり、ビーチサンダルのまま茂みに入ったという。



男性は茂みで脚に痛みを感じた。脚を見ると、毒を持っていると思われる蛇が男性の脚に噛み付いており、男性の脚は太腿まで腫れ上がっていたという。男性は一緒にゲームをしていた友人に助けを求め、近くの病院に緊急搬送された。幸いにも、すぐに処置したことで男性の命には別状はなかった。



「ポケモンGO」による事故は、日本でも起きており、2018年4月、愛知県西尾市で「ポケモンGO」をしながら車を運転していた44歳の女が当時85歳の女性を車ではね、死亡させた。女は現行犯逮捕され、その後、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)で在宅起訴されたと12月25日に『産経ニュース』(産経新聞社)が報じている。



ゲームに夢中になりすぎることで、自分や他人の命を危険にさらすこともあるようだ。



