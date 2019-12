View this post on Instagram

こんばんは!環奈MGです。 橋本純情内科ファンミ🩺 3日間ありがとうございました! たくさんのメッセージやストーリーは、貴重なご意見ご感想として、環奈やスタッフゥにも共有しております。 年末に向けてまだインスタライブなどもありますので、楽しみにしていてください🎄 ありがとうございました😊 #橋本環奈 #橋本環奈2019 #橋本環奈マネージャー #橋本純情内科 #橋本純情内科ファンミ #院長回診vol2 #院長サンタ #環者