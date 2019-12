■コラボグッズも発売

【「SHIBUYA109 WINTER SALE」&「MAGNET by SHIBUYA109 WINTER SALE」概要】

「SHIBUYA109渋谷」、「MAGNET by SHIBUYA109」をはじめとする国内外5つのSHIBUYA109施設は、2020年1月2日(木)から1月19日(日)までの期間、「SHIBUYA109 WINTER SALE」、「MAGNET by SHIBUYA109 WINTER SALE」と題した冬のセールを開催する。今回のセールでは、韓国発の5人組ボーイズグループ、TOMORROW X TOGETHERとスペシャルコラボレーションを実施。期間中は、TOMORROW X TOGETHERのキャンペーンビジュアルが掲出されるほか、オリジナルグッズなどを取り扱うポップアップストア「TOMORROW X TOGETHER POP-UP in Tokyo,Osaka,Fukuoka」がオープンし、ジップアプフーディやキーリングなどのオリジナルアイテムが販売される予定だ。TOMORROW X TOGETHERは、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIの5人で結成されたボーイズグループ。2020年1月15日(水)に日本デビューを控えている。開催期間:2020年1月2日(木)〜 1月19日(日)※一部施設により異なる場所:SHIBUYA109渋谷(東京)、SHIBUYA109阿倍野(大阪)、SHIBUYA109鹿児島(鹿児島)、MAGNET by SHIBUYA109(東京)