つい先日、SWランドの第2アトラクション「スター・ウォーズ:ライズ・オブ・ザ・レジスタンス」がオープンしたばかりの、フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート。ホリデーシーズンの大集客に加え、新システム稼働直後のおなじみの調整で、なんだか現地では大変そうな声も散見されますが、クリスマスのイベントは今年も元気にやっていますよ!

現在フロリダでは「ホリデー・アット・ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」と題してクリスマスのイベントを全域で開催中ですが、今年は、ディズニー・アニマルキングダムが初めてホリデーセレブレーションに参加。すべてのテーマランドで新しいエンターテインメントとホリデーデコレーションが楽しめて、特にナイトタイムが盛り上がっています!

とりわけパークの中央付近では、カラフルな照明や美しい鳥のランタンで輝くほか、夜は「ツリー・オブ・ライフ・アウェイクニング」が、この時期限定の冬の物語で覚醒します。投影映像は何種類かあり、全部観たい!

また、パンドラ:ザ・ワールド・オブ・アバターの飲食施設「ポング・ポング」では、この世のものと思えないようなキッチュな装飾が楽しめます。しかし映画のほうの『アバター』ですが、ジェームズ・キャメロン監督が興行収入の首位奪還宣言をしたとかしていないとかで、注目が再度集まっておりますが、大丈夫なんでしょうか。なんだか不安ではあります。

気を取り直してダイノランドUSAでは、人気の「ドナルドのダイノバッシュ!」がホリデーバージョンに! 季節のコスチュームに着替えた仲間たちとのグリーティングも行われ、恐竜のフリをしているチップ&デールも、ほんの少しだけクリスマスのワンポイントをつけています。これがめちゃくちゃかわいいです。このコンセプトを考えた人はマジで天才です。

そのほかにも、パークではホリデーコスチュームのディズニーキャラクターにたくさん会えて、夜になるとDJが率いる新たなパーティー「ホリデー・フープラ・ダンスパーティー・ウィズ・チップ&デール」が開催されていますが、筆者が行った時には、残念ながらパーティーは開催されておらず……。

続いて、マジックキングダム・パークへ。ここでは「ミッキーのベリー・メリー・クリスマス・ パーティー」という有料イベントを開催中でした。毎年恒例の内容でほぼ同じプログラムですが、クリスマスはそれでいい。

今年のクリスマスの大人気パーティーでは、新花火ショーがスタートしました。ミニーマウスが主催する「ミニーのワンダフル・クリスマスタイム・ファイヤーワークス」は、クリスマスとミニーが合体したような超素敵なショー。リバティースクエア、ファンタジーランド、トゥモローランドなど、パーク内のほぼ全域で楽しめるので、とってもありがたいです。

そしておなじみ、エルサが輝く氷でシンデレラ城を魔法のように変身させる「アナと雪の女王:ホリデーウィッシュ」も元気よく開催しています。続編映画『アナと雪の女王2』の誕生でエルサの立ち位置に変化があるとは思うのですが、マジックキングダム・パークのエルサは、相変わらずレリゴーしています。

そのほか多くのショーやパレード、「ジングル・クルーズ」を含むアトラクション、12人以上のキャラクターとのグリーティング、無料のスイーツ、限定グッズを楽しめるなど、入場には特別チケットの購入が必要ですが、これぞアメリカのパーティーという内容。機会があれば解説します。

そして「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」でおなじみのディズニー・ハリウッド・スタジオでは、「サンセット・シーズン・グリーティング」(2019年11月8日〜2020年1月5日)を開催中です。夜になると、巨大なプロジェクションにミッキー、ミニーや大好きなディズニーキャラクターたちが現れ、お気に入りのクリスマスの物語を語り、雪が舞うサンセット・ブルバードは、クリスマスのデコレーションできらめくのです。

場所をちょいと変えて、チャイニーズ・シアター風の建物では、「ジングル・ベル・ジングル・バム!」(2019年11月8日〜2020年1月5日)を公演中。これはウェイン&ラニーが行方不明になったサンタの救出に奮闘するというホリデーシーズン限定のプロジェクションショーで、『ミッキーのクリスマスキャロル』『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』などの名場面をクリスマスソングとともに、花火、雪など豪華演出でお届け。ウェイン&ラニーというマニアツク(?)なキャラクターも高ポイントです。

余談ですが、映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』が、全米で<思った感じと違う>スタートを切っているようで、これがパークの「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」に影響しないかどうか本当に心配です。また、メディアなどではあまり伝えてはいませんが、ゲストが新アトラクションに殺到していて、バーチャルQなるシステムで運用していること、それが時間が相当早い段階で終了すること、そしてそれを使いこなすための公式アプリが日本でダウンロードできないことなど、年末年始にフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートに行く方は、おいそれとパークに行っただけでは乗れない可能性が高い、ということを、頭の片隅に入れておいてください。フォースと共にあらんことを!

As to Disney artwork, logos and properties: (C) Disney