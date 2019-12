女優のマーゴット・ロビーが主演を務める映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』より、ハーレイ・クインとクセ者だらけの最凶チーム“BIRDS OF PREY”と、ハーレイの前に立ちはだかる敵ブラックマスクらの、最凶にカオスでポップなキャラクタービジュアルが解禁された。ハーレイ・クインは、2016年公開の映画『スーサイド・スクワッド』でスクリーンに初登場。元々は犯罪者たちを治療する精神科医のインテリ女子だったが、治療対象だった世界で最も有名な“悪中の悪”ジョーカーと恋に落ち、彼のためならどんな犠牲もいとわず我が身をささげようとする、恋愛依存症で常識破りの“悪カワ”ヒロインだ。そんな彼女を主人公にした本作は、前作に続きマーゴットがハーレイ・クインを演じ、新たな敵となるブラックマスクを映画『スター・ウォーズ』シリーズのユアン・マクレガーが務める。メガホンをとるのは、元新聞記者という異色の経歴を持つDC初のアジア系女性監督、キャシー・ヤン。ジョーカーと別れ、すべての束縛から放たれたハーレイ・クイン。モラルのない天真爛漫な暴れぶりが街中の悪党たちの恨みを買うなか、謎のダイヤを盗んだ少女をめぐり、悪を牛耳る残忍でサイコな敵、ブラックマスクと対決する。戦いを前にハーレイは、とっておきの切り札、クセ者だらけの最凶チームを新結成。ヴィランだけの世界で、予測不能のクレイジー・バトルが始まる。解禁されたキャラクタービジュアルには、ハイエナを従えハンマーを笑顔で構えるハーレイのほか、プロ級のスリの腕を持ち、彼女が盗んだ謎のダイヤが物語のきっかけとなるキャラクター、カサンドラ・ケインや、超高音波の歌声をもつ歌姫のブラックキャナリー、ゴッサム市警のはぐれ者刑事のレニー・モントーヤ、危険な殺し屋のハントレスが登場。さらに、悪の世界を牛耳る大ボス・ブラックマスクとその狂信的な右腕ザーズも描かれ、一体どんなカオスが展開されるのか期待が高まるビジュアルとなっている。マーゴットは「ハーレイは親友にもなりうるし、瞬間的に最悪の敵にもなりうる。オプションが無限にあるから、そんな彼女を演じることは役者としてとても楽しい!」とハーレイを演じる事への喜びをコメントした。映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』は2020年3月20日より全国公開。