Dlifeが正月イチオシ海外ドラマを一挙放送でお届け！特別編成「年末年始！ドラまつり」は12月30日（月）から

全国無料放送のBSテレビ局Dlifeが、年末年始に人気ドラマを一挙放送する特別編成「年末年始!ドラまつり」を12月30日(月)からスタートする。

人気ドラマを一挙放送でお届けするこの特別編成は、12月30日(月)19時のシーズン12で惜しくも幕を閉じた。

続く21時からは、2017年秋の新作ドラマで全米視聴率全米No.1を記録した『ベイツ・モーテル』のフレディ・ハイモアが熱演し、外科医として成長していくショーンの姿を描く感動のヒューマン医療ドラマだ。

その他、トータルIQ700の天才集団が、最新テクノロジーを駆使して難事件に挑む犯罪捜査エンターテイメント『マーベル エージェント・オブ・シールド』シーズン6の見逃し配信も予定している。見逃していた方も、もう一度見たい方もこの機会をお見逃しなく!

「年末年始!ドラまつり」放送スケジュール

■12月30日(月)〜1月5日(日)

19:00〜21:00 『ビッグバン★セオリー』シーズン3傑作選/『ビッグバン★セオリー』シーズン4傑作選

■12月30日(月)、12月31日(火)

21:00〜28:30『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン1一挙放送



■12月30日(月)〜1月5日(日)

28:30〜30:00『スコーピオン』シーズン3 #1〜#13見逃し放送

■1月1日(水)〜1月3日(金)

10:00〜16:00『FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿』一挙放送

■1月1日(水)、1月2日(木)

21:00〜28:30『SHERLOCK/シャーロック』シーズン1〜シーズン3一挙放送

■1月3日(金)

21:00〜28:30『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン11 #1〜#9見逃し放送

■1月4日(土)

10:30〜14:00『マーベル エージェント・オブ・シールド』シーズン6 #1〜#4見逃し放送

■1月4日(土)、1月5日(日)

21:00〜28:30、21:00〜24:30『クリミナル・マインド 国際捜査班』シーズン1一挙放送

※詳しい放送時間等はDlife公式ホームページでご確認ください。

(海外ドラマNAVI)

Photo: 『ビッグバン★セオリー』& (c) Warner Bros. Entertainment Inc./『グッド・ドクター 名医の条件』(c) 2017, 2018 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved./『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン11© ABC Studios/『マーベル エージェント・オブ・シールド』シーズン6 ©ABC Studios & Marvel/『クリミナル・マインド 国際捜査班』シーズン1 ©ABC