ÆüËÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¿ô¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯
¡¡ÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2019Ç¯Ëö¤Î¹ñÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊSC¡ËÁí¿ô¤Ï3219»ÜÀß¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢18Ç¯Ëö¤ËÈæ¤Ù1»ÜÀß¸º¾¯¤·¤¿¡£SCÁí¿ô¤¬Á°Ç¯¤è¤ê¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç67»ÜÀß¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿03Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¡£SC¤ÎÄêµÁ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿08Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÆüËÜ¤ÎSC¤ÏÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Ç¯¤Ë¿·µ¬³«¶È¤·¤¿SC¤Ï46»ÜÀß¤ÈÁ°Ç¯¤è¤ê9»ÜÀßÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¡¢Äã¤¤¿å½à¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿·µ¬³«¶ÈSC¿ô¤¬4Ç¯Ï¢Â³¸º¾¯¤¹¤ë»öÂÖ¤Ï²óÈò¤µ¤ì¡¢°ì±þ»õ»ß¤á¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÄÅ¹¤·¤¿SC¤Ï47»ÜÀß¤È³«¶È¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·´ûÂ¸¤ÎSC¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤ÆºÆ³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Î»ÜÀß¤âÌóÈ¾¿ô´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·µ¬³«¶ÈSC¤ÎÊ¿¶ÑÅ¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï1Ëü5839Ö¤ÈÁ°Ç¯¤è¤êÌó2³ä¸º¾¯¤·¡¢12Ç¯¡Ê1Ëü4802Ö¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ1ËüÖ¤òÄ¶¤¨¤ëSC¤Ï23»ÜÀß¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ¾¿ô¤Ç¡¢¾®¾¦·÷¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¶áÎÙ·¿SC¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤¬3ËüÖ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥Æ¥ß¥Æ¥Þ¥Ä¥É¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¥µ¥ó¥¨¡¼±ºÅºÀ¾³¤´ß¥Ñ¥ë¥³¥·¥Æ¥£¡Ê²Æì¸©¡Ë¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥ç¥Ã¥×&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Î6»ÜÀß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Î9»ÜÀß¤è¤ê3»ÜÀß¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎSCÁí¿ô¤¬½é¤á¤Æ¸º¾¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¹©»ö°ÊÍè·úÀß¥³¥¹¥È¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î½ÐÅ¹°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿·µ¬³«È¯¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¾¦¶È»ÜÀß¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤ëÌÜÅª¤Ê¤É¤Ç°ì»þÊÄÅ¹¤¹¤ëSC¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È19Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿46»ÜÀß¤Î¤¦¤Á4³ä¶á¤¤18»ÜÀß¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
[¾¦¶È³¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
20Ç¯¤Ë³«¶È¤¹¤ëSC¤Ï40»ÜÀß
¡¡20Ç¯¤Ë³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSC¤Î¤¦¤Á¡¢¶¨²ñ¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Ï40¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤¬1ËüÖ¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï17»ÜÀß¤ÈÁ°Ç¯¤è¤ê6»ÜÀß¸º¤ë¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤¬3ËüÖ¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢4·î¤Ë³«¶È¤¹¤ë¥¤¡¼¥¢¥¹²Æì¡Ê²Æì¸©¡Ë¡¢½»Í§ÉÔÆ°»º ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥Æ¥£ ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢½©¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¤Õ¤¸¤ßÌî¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¾åÈø¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤È°¦ÃÎÅì¶¿Ä®¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢11·î¤Ë³«¤¯¥¢¥ê¥ª¾¾¸¶¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Î6»ÜÀß¤ÇÁ°Ç¯¤ÈÆ±¿ô¤À¡£
¡¡20Ç¯¤Ï»°°æÉÔÆ°»º¤¬¼ê³Ý¤±¤ëSC¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¯¡¢¶¨²ñ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á4»ÜÀß¤Ë¾å¤ë¡£3·î¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë³«¤¯¿·µÜ²¼¸ø±à¡¢7·î¤Ë´°À®¤¹¤ëµ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¸ø±à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4·î¤Ë¤ÏË½§¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¯¥í¥¹¥¿¥ï¡¼¡¢½©¤Ë¤Ï¤é¤é¤Ý¡¼¤È°¦ÃÎÅì¶¿Ä®¤¬³«¶È¤¹¤ë¡£
¡¡19Ç¯¤Ë¹°è·¿SC¤ò³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ï¡¢½©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·¿SC¤Ë¶á¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¾åÈø¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤ò³«¶È¡£¶¨²ñ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Åß¤Ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÍøÉÜ ¿·Åï¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¤ò´ûÂ¸Åï¤Î¶á¤¯¤Ë¿·µ¬³«¶È¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¤ä¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤Ê¤É¤â½ÐÅ¹Í½Äê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ë¥ß¥Í¤¬¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó2¹æÅ¹¤ò³«¤¯7·î¤ÎJR²£ÉÍ¥¿¥ï¡¼¤äÂç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ËÌ´Û¤Ë½©¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥³¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤ÇÏÃÂê¤Î³«È¯¤¬Â³¤¯¡£