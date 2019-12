オープン数年の上海ディズニーランド・リゾートは、いまや日本人ゲストも数多く足を運ぶとっても身近なパークになりつつあります。お国柄、お正月がメインとなりそうですが、クリスマスのイベントも大人気! 今回1日半の弾丸でホリデー系イベントを体験してきたのでレポートします!

まずは朝一回だけ開催している「Happy Holidays, Mickey!」を鑑賞。これはミッキー・アベニューというエントランスを抜けてすぐのとおりで開催しているクリスマス期間のショーで、数10分間と短いものです。ミッキー&ミニーをはじめ、大勢のキャラクターが登場するにぎやかな内容です。

中国では最初の写真のようにチップ&デールが大人気ですが、ダッフィー&フレンズも全員登場する超豪華な内容。ジェラトーニとステラ・ルーもばっちり登場して、しかも距離が近い! ショー前後ではグリーティングも行われており、キャラクター関連はすごく充実しています。

マジックアワーの頃、パークの中央付近にあるクリスマスツリーでは、セレモニーが行われます。「Mickey’s Magical Tree Lighting Ceremony」というもので、いわゆる点灯式みたいなもの。海外パークではおなじみです。

セレモニーが始まると、ミッキーとミニーが中盤で登場します。実は最前列以外ほぼ観えないという平場でやっているセレモニーですが、まれに“隙間産業”でこのように見えたりもします。雰囲気だけでも十分楽しめますが、見えたらラッキーですよ。

陽もすっかり落ちた後は、同じくミッキー・アベニューにて「Frozen Snow Celebration」が開催。これはディズニー映画『アナと雪の女王』がモチーフで、アナ、エルサたちが建物に(映像で)少しだけ登場します。

音楽が鳴り響くと、ほどなくしてエルサの魔法で雪が舞います。この雪が意外に大量。ミッキー・アベニュー全体が雪でレリゴーしてしまいますが、この雪(泡状の)、デジカメやスマホなどの機材は注意が要りそう。

さて翌日、再度ミッキー・アベニューを訪れ、「Christmas Swing」を鑑賞。これはミッキーたちが大量に登場して、クリスマスをお祝いするというミニショー。ゲスト参加型で20分間と長めの公演時間。すごく楽しい!

朝イチの「Happy Holidays, Mickey!」と全体的には似てはいますが、細かいことはいいじゃないか。これだけの数のキャラクターがアベニューでショーを始め、筆者のようにショーが始まってから行って後方でも(なんとか)観られるとは、本当に東京で考えられないこと。穴場的と言うか。

余談ですが、「Christmas Swing」鑑賞後、14時頃ホテルに戻ると、ロビーにプルートがいました。14時という時間的にゲストもほぼおらず、旅の最後までまったりと楽しい気分に。日本から一番近い海外ディズニーである上海ディズニーランド・リゾート、一度訪れてみてはいかがでしょうか。

