【ネタばれ】アローバースにサプライズ登場したキャラについて、プロデューサーがスピンオフのアイデアを示唆！

米CWのDCスーパーヒーロードラマのキャラクターが集結するクロスオーバーイベント"アローバース"に、登場を否定していた"あのキャラクター"がサプライズで登場したことは当サイトでもお伝えした通り。そのカメオ出演について、プロデューサーがスピンオフのアイデアを示唆していることがわかった。(※本記事はアローバースのネタばれを含むのでご注意を!)



今年のアローバースとなる「Crisis on Infinite Earths」は5部編成となり、今月10日(火)にCW『THE FLASH/フラッシュ』にてオンエアされた第3部に、Netflix『LUCIFER/ルシファー』に主演するトム・エリスがルシファー役でサプライズ出演してファンを驚かせた。

同エピソードでルシファーは、コスタンティンとジョン・ディグル、ミアが時空を超えてアース666に到着したシーンで、3人を煉獄へ導く役を果たし、「過去にコンスタンティンが、メイズ(ルシファーの盟友)を助けてくれた借りを返しただけだ」と発言していた。

米Entertainment Weeklyのインタビューで、『LUCIFER』でショーランナーを務めるジョー・ヘンダーソンがそのルシファーのセリフからアイデアが浮かんだようで、「ルシファーとコンスタンティンの過去には自分なりのセオリーを持っていて、その関係をスピンオフで語るべきじゃないかな」とコメントしていたという。

また、『LUCIFER』とは直接関係がないCWの製作チームが、ルシファーのキャラクターを的確に描写していたことに感銘を受けたとも語っている。「彼らはどうルシファーを描くか心得ていて、適格にキャラクターを捉えて素晴らしい仕事をしたと思う。『LUCIFER』のファンで番組をよく観てくれている(『THE FLASH』の脚本家)ローレン・チェルトが、我々のルシファーを描写したのが良かったと思うね」と、他局にゲストとして登場したルシファーに満足していたようだ。

「Crisis on Infinite Earths」は、残すところ2020年1月14日(火)に放送される『ARROW/アロー』と『レジェンド・オブ・トゥモロー』の4部&5部のみとなり、ファイナルとなる『LUCIFER/ルシファー』シーズン5は2020年にNetflixにて配信スタート予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:『レジェンド・オブ・トゥモロー<フォース・シーズン>』©2019 Warner Bros. Entertainment Inc. DC’S LEGENDS OF TOMORROWTM and all pre-existing characters and elements TM and ©DC Comics.