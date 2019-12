『クリミナル・マインド』シェマー・ムーア主演『S.W.A.T.』東京ロケ敢行エピソードに小澤征悦、福島リラが出演！

大ヒットドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のシェマー・ムーアが主演する人気アクションドラマ『S.W.A.T.』。そのシーズン3で初のアジアロケとして東京で撮影が行われたことは以前お伝えした通りだが、そのエピソードにゲスト出演する日本人キャストが明らかになった。

ロサンゼルスを舞台に、強盗事件、テロリズム、刑務所暴動、麻薬取引、ギャング抗争といった、凶悪事件の収拾に発動するロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊、S.W.A.T.の活躍を描く本作。本国アメリカで2019年10月にスタートしたシーズン3は、スケールアップした緊迫感ある銃撃戦や臨場感あふれるカーチェイス、凶暴な犯罪者との素手での直接対決、さらに新キャラクターの登場など見逃せない内容となっている。

今回出演が発表されたのは、小澤征悦(『JUKAI−樹海−』)と福島リラ(『ウルヴァリン:SAMURAI』『ゲーム・オブ・スローンズ』)。詳細は不明だが、小澤は警察の情報提供者で、今回の事件でS.W.A.T.に協力することになるサトウ役、福島は事件のカギを握る人気女性レスラーのリオ役だという。すでにハリウッド進出を果たし、世界を舞台に活躍している二人が、シーズン3第13話(予定)でどんな演技を見せてくれるのか、日本を舞台にS.W.A.T.チームのどんなストーリーが展開するのか、今から期待が高まる。

なお、小澤は以前『クリミナル・マインド 国際捜査班』でも日本を舞台にしたエピソードでゲストを務めていた。同作にシェマーは登場しなかったものの、同じCBS作品ということもあり、『クリミナル・マインド』関連の仕事が続いていると言えるかもしれない。

スーパー!ドラマTVでは、日本ロケ&日本人キャストのゲスト出演決定を記念して、本作のシーズン1&2の全話を12月28日(土)11:00より年末一挙放送する。(海外ドラマNAVI)



『S.W.A.T.』

小澤征悦&福島リラ

(C)2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios, Inc. All Rights Reserved.