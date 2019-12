リアリティ重視の正統派クライムドラマ『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』が放送スタート

本国アメリカでは、シーズン10が放送中の人気ドラマシリーズ。ニューヨークを舞台に、警察一家が難事件に挑むクライム・サスペンスドラマ『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』のシーズン1がFOXチャンネルにて放送スタートする。

本作は、3世代にわたりニューヨーク市警察官(NYPD)としての伝統を培うレーガン一家を描き、「正義」「伝統」「誇り」を胸に、巨大都市で起こる事件に彼らが立ち向かう本格派クライム・サスペンス。現実味のある事件が愚直に映し出され、マンハッタンを襲う自爆テロの恐怖、地下鉄の車両を占拠し乗客を恐怖に陥れるギャング団に、麻薬との闘い、そして拉致事件など、ニューヨークで続発する凶悪犯罪とNYPDの死闘を描く。

一家の大黒柱フランク・レーガンは、NYPDの本部長として凶悪犯罪から市民の安全を守る指揮を執り、型破りな長男のダニー刑事は正義のためにルールを越えて突進していく。弁護士志望だった末っ子のジェイミーもあることから警察を志し、街をパトロールする新米警官に。だが、刑事だった次男ジョーの死に絡んで、ジェイミーがNYPD内の秘密結社を追い始めてから、疑惑と危険が一家を襲う...。

フランクを演じるのは、1980年代に放送された人気探偵ドラマ『私立探偵マグナム』で人気を博したトム・セレック。ダニー役には、映画『トランスフォーマー』シリーズのマーク・ウォールバーグの実兄で、『シックスセンス』や『ソウ』のドニー・ウォールバーグ。検事補の長女エレン役を、『ジョン・ウィック』シリーズのヘレン役で知られるブリジット・モイナハンが扮する。その他、『父親たちの星条旗』『スポットライト 世紀のスクープ』のレン・キャリオーや、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』『ザ・ボーイズ』ジェニファー・エスポジートらが出演。硬派な刑事ドラマの中で、それぞれがチャーミングで人間らしいキャラクターを演じている。

作品全体の軸となるミステリー要素にも注目の一話完結型『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン1は、2020年2月7日(金)22:00よりFOXチャンネルにて放送スタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン1(c)2010 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./(c)2011 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.