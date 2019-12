『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で2019年最も読まれたニュース＆コラムランキング

世界で最も視聴されるロングランヒットの犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。昨年のポーリー・ペレット降板も衝撃であったが、それ同様に、いやそれ以上に日本でも今年放送されたシーズン16のラストには、長年のファンたちに衝撃を与えた。筆者も「えっ、なんで? だって...」と思いました。そんな2019年に最も読まれたニュース&コラムをまとめてチェック!

【ニュース】TOP10

1.『NCIS』ジヴァ役コート・デ・パブロ、「シリーズを去ったのは選択肢がなかったから!」

2.『NCIS』マーク・ハーモン、映画出演を断り続けている素敵な理由とは

3. 2番目の最長寿ドラマに!『NCIS』シーズン17製作決定!

4.【超ネタばれ】『NCIS』製作総指揮が話題を呼んだシーズン16の裏側について語る

5.『JAG 犯罪捜査官ネイビーファイル』よりあの二人が『NCIS』の世界に初登場!

6.【初公開映像】『NCIS』キャストが大台到達に歓喜!二人の"ギブス"も語る

7.『NCIS』ポーリー・ペレット、次の出演作にコメディを選んだワケ

8.『NCIS』スローン捜査官役マリア・ベロ、ギブスと対等な役の魅力を語る

9.『NCIS』のあの人、元夫ブラッドリー・クーパーとレディー・ガガのパフォーマンスに物申す!

10.『NCIS』ジヴァ&トニーが新作刑事ドラマで再び"タッグ"を組むことに!

【コラム】TOP5

1.【まとめ】ファンに惜しまれながらも『NCIS』シリーズを去ったキャラクター12人!

2.『フレンズ』『NCIS』『HAWAII FIVE-0』...海外ドラマで学ぶ英語フレーズ【秋冬イベント編】

3.【ネタバレ】新メンバーで挑む新たなシーズン!『NCIS〜 ネイビー犯罪捜査班』シーズン16

4.【おまけ付き】『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』アビーのカフパウの秘密

5.『NCIS』のアビーがついにお別れ!共演者たちとのハグ&キス画像をツイート



来年も年明けには、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』の気になるニュースをどんどん紹介していきますので、お楽しみに!

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(c) 2014 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./(c)2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.