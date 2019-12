【今週スタートの海外ドラマ】『ビバヒル』＆今年最も米国で視聴された配信ドラマが日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(12月23日〜)は、ついにリバイバル版『ビバヒル』(オリジナル版も!)&『スター・ウォーズ』シリーズで初となる実写版ドラマが日本上陸! そして、待望の『YOU ー君がすべてー』シーズン2もスタート! お見逃しなく!

12月23日(月)から12月29日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

12月24日(火)

■(Hulu)

1990年代に日本でも社会現象を巻き起こした青春ドラマ『ビバリーヒルズ高校/青春白書』のオリジナルキャストが約20年ぶりに集結! 本作はキャストたちのその後の実生活をドラマ仕立てにしたような展開になっている。またHuluでは、この最新作の配信を記念して、『新ビバリーヒルズ青春白書』も配信される。





■23:00〜『ミスター・メルセデス』シーズン3(スターチャンネル)

ホラーの巨匠スティーヴン・キングが2014年に発表した本格ミステリーをドラマ化。前シーズン、無差別殺人犯《ミスター・メルセデス》との対決についに終止符が打たれたが、その矢先ある大物小説家の殺人事件が発生。ビル・ホッジス(ブレンダン・グリーソン)率いる探偵社ファインダーズ・キーパーズは犯人を追うが、事件はある深い因縁と絡み合い驚愕の展開を迎える...。





■『ロスト・イン・スペース』シーズン2(Netflix)

1960年代の名作SFアドベンチャードラマ『宇宙家族ロビンソン』を壮大なスケールで復活したNetflixオリジナルドラマの新シーズンがスタート。新天地を求め宇宙へ出発したが、未知の惑星に不時着してしまったロビンソン一家。さらなる危険と困難が待ち受ける中、頼りのロボットを見失ってしまった...。





12月26日(木)

■(ディズニーデラックス)

注目のDisney+のオリジナルドラマ。本作は、映画『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還』(1983年)と『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』(2015年)の間、帝国崩壊後とファースト・オーダーが誕生する前のマンダロリアンが舞台。ジャンゴ&ボバ・フェットの物語の後に新たな戦士が現れ、ニュー・リパブリックの権力から遠く離れた、銀河にも及ばない場所に存在する孤独なガンマンの苦悩を描く。今年最も米国で視聴された配信ドラマが日本上陸!





■『YOU ー君がすべてー』シーズン2(Netflix)

『ゴシップガール』のダン役でブレイクしたペン・バッジリー主演のサイコスリラー。新シーズンは、小説シリーズの第2作となる「Hidden Bodies」にインスパイアされた内容となり、舞台はニューヨークからロサンゼルスへ。ジョーはシェフ志望のラブ・クイン(ヴィクトリア・ペドレッティ)と出会う...。





12月27日(金)

■『アティエ』(Netflix)

トルコ発のミステリードラマ。何かに駆り立てられるようにアナトリアの古代遺跡を訪れたイスタンブールの女流画家アティエ。遺跡の謎を探るうちに、秘密に包まれた過去と自らの宿命が明かされていく―。

【海外ドラマデータベース】で視聴記録を取って、今までに費やした"視聴時間"を数字で見てみよう! あなたは何日何時間を海ドラに費やしていますか?(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ビバリーヒルズ再会白書』TM & (c) 2019 CBS Studios Inc. All Rights Reserved./『ミスター・メルセデス』シーズン3 (c) 2019 Sonar Entertainment Distribution, LLC. All Rights Reserved./『マンダロリアン』(c) 2019 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved./Netflixオリジナルドラマ『ロスト・イン・スペース』/『YOU ー君がすべてー』シーズン2/『アティエ』