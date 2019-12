RADWIMPS「ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019」のライブ映像が全国47都道府県の劇場にて上映が決定した。

メジャーデビュー直後から多くの世代の支持を受け活動し、映画『君の名は。』や『天気の子』の主題歌「前前前世」「愛にできることはまだあるかい」が空前の大ヒットとなり、新境地を切り開いているRADWIMPS。2019年6月から3ヶ月に渡り行われた「ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019」の横浜公演のライブ映像を全国47都道府県で劇場上映することが決定した。

2020年1月23日(木)〜1月26日(日)の4日間限定で全国のTOHOシネマズなどにて上映され、映像にはサプライズ出演で会場を沸かせた「あいみょん」をゲストとして迎え、野田洋次郎との絶妙な掛け合いを魅せた“泣き出しそうだよ feat.あいみょん”のライブの模様も収録されている。

さらに、1月23日(木)・24日(金)の2夜限定で、初のドルビーアトモス上映も発表に。劇場上映される映像を収録したLIVE Blu-ray&DVD「ANTI ANTI GENERATION」が3月18日(水)に発売することも決定した。

