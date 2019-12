俳優の田中圭が主演を務める『おっさんずラブ‐in the sky‐』(テレビ朝日系/毎週土曜23時15分)。最終回を終えたばかりの本作より、オリジナルスペシャルドラマの配信が発表された。“空”を舞台に、新人CA・春田創一(田中)、機長・黒澤武蔵(吉田鋼太郎)、副操縦士・成瀬竜(千葉雄大)、整備士・四宮要(戸次重幸)らおっさんたちが、ピュアなラブバトルを繰り広げてきた『おっさんずラブ‐in the sky‐』。最終回は、衝撃の結末を迎え、恋のバトルを終えたが、その余韻も冷めやらぬ中、ようやく気持ちが通じ合ったかに見えた成瀬と四宮のその後を描くオリジナルドラマが、前後編の2回にわたり、「AbemaTV」と「ビデオパス」で配信される。本編最終回では、クリスマスに思わず成瀬にキスしそうになり思いとどまった四宮。そんな四宮の葛藤を見透かして成瀬からキス!…というところで終了した。オリジナルスペシャルドラマの前編では、その後、実は気まずい状態が続いている2人のせめぎ合いが描かれる。さらに、後編では、忘年会で大ゲンカをしてしまい、思わず社員寮を飛び出した四宮はジョギング中の黒澤に出会い、“魁おっさん塾”に再度入門!? 一方成瀬は、帰省中のはずの春田となぜかバッタリ遭遇し、思わず恋のお悩み相談をする羽目となるのだが…。そのほか、四宮の後輩整備士・道端寛太(鈴鹿央士)が、広報部員・橘緋夏(佐津川愛美)に独特のアプローチを開始し、2人の恋の行方にも注目だ。クリスマス、令和最初の年越し…大好きな人と、ただ一緒に過ごしたいだけなのに―。果たして、“恋の正解”が見つからない不器用すぎるおっさんたちの年末は、どのような結末を迎えるのか…。オリジナルドラマ『おっさんずラブ‐in the sky‐〜ゆく年くる年SP〜』は、AbemaTVとビデオパスにて、前編が12月24日0時、後編が12月25日0時より配信。