【プレゼント】『ヴァンパイア・ダイアリーズ』イアン・サマーホルダー直筆サイン色紙！

先月開催された東京コミックコンベンション2019(東京コミコン2019)の豪華ゲストの一人として来日したイアン・サマーホルダー。そんな彼に海外ドラマNAVIは直撃インタビュー! その際読者プレゼントとして、直筆サイン入り色紙をいただきました! 応募要項は以下の通り。

日本でも大ヒットした『LOST』のブーン・カーライル役や『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のデイモン・サルバトーレ役で知られ、12月5日より配信スタートしたNetflixの新作ドラマ『V-Wars』で主演を務めているイアン。

『V-Wars』は、米ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家ジョナサン・メイベリー著の同名アンソロジー小説をドラマ化。謎のウイルスにより親友のマイケルが残忍な吸血鬼と化してしまい、イアンが演じる医師ルーサーが彼を救うため、ウイルスの拡散を阻止するために原因を探りながら、恐ろしい世界に立ち向かっていくホラードラマだ。

東京コミコン開催中は、常に『V-Wars』のキャップを被っていましたね。

インタビューでは本作について、「僕自身、およそ16カ月もの時間をかけた。演じるルーサー・スワン博士は、素晴らしい父親であり素晴らしい夫であり、優れた科学者でもある。それこそが彼のスーパーパワーなんだ」と語り、「僕にとっては、そういう風に人間として優れた人物こそがスーパーヒーローなんだよ」と、ヒーロー像についても話してくれた。

そして、インタビュー終了後に書いてくれた貴重な直筆サイン入り色紙を1名様にプレゼント!

サインだけでなく、メッセージ入り!

Japan! I adore you culture and your people... Love,"Damon"

私は、日本の文化とみなさんが大好きです

海外ドラマNAVIのTwitter(@dramanavi)をフォローの上、「◆プレゼント企画◆」と記載のあるツイートをリツイート。

※当選確率アップ!※

さらに、本記事のURL(https://dramanavi.net/drama/news/2019/12/post-7607.php)に「#海外ドラマナビプレゼント」のハッシュタグと、作品の感想やイアンへの想い、記事に対する感想などを添えてツイートしていただけると、当選確率がアップします!

<応募期間>

2019年12月20日(金)〜2020年1月5日(日)23:59まで

当選者には、海外ドラマNAVIのTwitterアカウントよりDMにてご連絡を差し上げます。

※非公開アカウントからのご応募は抽選対象外となりますのでご注意ください。

皆様のご応募をお待ちしております!

(海外ドラマNAVI)

Photo:

イアン・サマーホルダー

東京コミックコンベンション2019

Netflixオリジナルドラマ『V-Wars』