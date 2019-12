“高視聴率女王”のアリエル・リンが『蘭陵王』以来、5年ぶりに時代劇ドラマに主演した『花不棄<カフキ>‐運命の姫と仮面の王子‐』のDVDが2020年2月4日にリリースされる。今度の相手役は『永遠の桃花〜三生三世〜』『麗姫と始皇帝 〜月下の誓い〜』などで人気を集めるチャン・ビンビン。この注目の2大スター共演で、同時間帯視聴率ランキング1位、インターネット総再生数100億超の大ヒットを記録した本作。そのヒットの秘密に迫る。■アリエル・リン&チャン・ビンビン共演! 新たな“愛されカップル”誕生ヒロイン・花不棄役のアリエル・リンは『イタズラな Kiss〜惡作劇之吻〜』シリーズ、『イタズラな恋愛白書〜In Time With You』など台湾のアイドルドラマに主演してきた人気女優。30代になっても可愛らしい親しみやすいキャラは変わらず、今も女性たちの憧れの存在だ。一方、相手役・陳(ちんいく)を演じるチャン・ビンビンは、20代の若手ながら堂々とした風格と演技で抜擢された新世代スター。先輩女優アリエル・リンのキュートなラブコメ演技に見事に応えたチャン・ビンビンの笑いあり涙ありの名演技が視聴者の心を捉え、2人が演じるスイートな最強カップルは絶賛された。ほほえましいラブラブシーンから切ないすれ違い、心を揺さぶる感動シーンまで、息の合った2人がドラマティックに演じるラブストーリーからきっと目が離せなくなるはずだ。■ツンな王子&デレな仮面の騎士! 2つの顔をもつヒーローチャン・ビンビンは『永遠の桃花〜三生三世〜』『如歌〜百年の誓い〜』など、これまで“闇落ち”する薄幸の男性キャラを演じることが多かったが、本作では正義のヒーローを好演して新境地を開拓している。しかも、普段は冷静沈着な王子・陳だが、ひとたび仮面を着けて正体を隠せば、悪者をこらしめる義侠・蓮衣客(れんいかく)に変身。花不棄の前にも1人2役で現れ、プライドの高い陳としてイジワルを言ったかと思えば、頼もしくて優しい蓮衣客として彼女を窮地から救い出してくれる。しかも、花不棄が陳を嫌いながら蓮衣客に恋してしまったから大変! “毒舌王子”と“最強見守り男子”、2つの顔をもつチャン・ビンビンが演じるヒーローのロマンスは、ハラハラドキドキのスリルと心温まる胸キュンがいっぱいだ。■きらびやかなイケメン大集合! 中国時代劇らしい豪華絵巻このほかにも花不棄を愛し守るイケメンキャラたちが次々登場する。『オーバー・エベレスト 陰謀の氷壁』『ナイト・オブ・シャドー 魔法拳』のリン・ボーホンが大胆不敵なドクター・東方А覆箸Δ曚Δ擦)を演じ、花不棄と陳との間に割って入るワイルドなイケメンキャラで三角関係の恋を盛り上げる。また、『三国志 Secret of Three Kingdoms』のクリス・スンが花不棄に一途な貴公子・雲琅(うんろう)を演じ、女優にしてイケメン男性役がハマる“男装の麗人”シン・オンが花不棄を守る凛々しい莫若菲(ばくじゃくひ)役で視聴者の目を釘付けにする。そんなヒロインのロマンスを華やかに彩るきらびやかなキャストたちにも注目だ。現代ラブコメのような楽しさとトキメキを味わいながら、時代劇ならではの壮大な劇的ロマンスにドキドキできる“ドラマティック・ラブ史劇”『花不棄<カフキ>』。リリースを心待ちにしたい。『花不棄<カフキ>‐運命の姫と仮面の王子‐』のDVDは、2020年2月4日(火)リリース。現在、公式YouTubeにて、第1話を特別公開中。