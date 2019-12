アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅ、SEKAI NO OWARIのFukaseらが20日、それぞれのインスタグラム上に、相次いで豪華すぎる忘年会ショットを投稿。ファンから「豪華すぎる」「うわー!素敵な人いっぱい!」といった声が寄せられている。きゃりーは「忘年会にお邪魔してきました〜! みんなで腕相撲対決したり楽しかったよ私は初戦敗退でした。。笑」と、忘年会での集合写真を投稿。写真にはきゃりーやSEKAI NO OWARIのメンバー、Fukase、Saori、DJ LOVE、Nakajinのほか、King Gnuの井口理、新井和輝、WANIMAのKENTA、Saoriの夫で俳優の池田大の姿もある。Fukaseも「BOUNENKAI」とローマ字でシンプルに一言、Saoriは「鍋を食べたり腕相撲大会したり、 酔っ払ってセッションしたり」「年末楽しいな」と会を報告している。年末の『NHK紅白歌合戦』の出演経験者、出演予定者が計4組も集まったこの集合写真に、ファンからは「豪華すぎる!」「メンバーが豪華」「ひゃーなにこれめっちゃいい」といった書き込みが殺到している。引用:「きゃりーぱみゅぱみゅ」インスタグラム(@kyarypappa)「Fukase(SEKAI NO OWARI)」インスタグラム(@saori_fujisaki)「Saori(SEKAI NO OWARI)」インスタグラム(@saori_fujisaki)