ついに完結...『クリミナル・マインド』『エレメンタリー』感動のフィナーレを見逃すな！

ここ一年の間に多くの海外ドラマが終了することが発表され、ファンに衝撃を与えた。『クリミナル・マインド FBI行動分析課』『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』『LUCIFER/ルシファー』『ARROW/アロー』などなど...。今回はその中から『クリミナル・マインド』と『エレメンタリー』について取り上げたい。

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

2005年から全米で始まり、シリアルキラーをはじめとした凶悪犯の心理面に迫りながら、FBI捜査官たちがプロファイリングによって次の事件を未然に防ぐべく捜査していく一話完結型の犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』。背筋が凍るような犯罪が重ねられていく模様と、様々な個性を持ったメンバーが一丸となった追走劇を同時進行でスリリングに描く同作は世界中で瞬く間に人気を博し、15シーズン続く長寿シリーズとなった。2本のスピンオフドラマが生まれたほか、韓国でのリメイクやビデオゲームも製作。日本でも熱い支持を得ており、一般投票で選ばれる第9回海外ドラマNAVIアワードの主演男優賞にドクター・リード役のマシュー・グレイ・ギュブラーが輝いている。

ブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオの共演が話題となった『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』や、ザック・エフロンが実在した連続殺人鬼を演じる『テッド・バンディ』のように、昨今のハリウッドでは有名な殺人事件やシリアルキラーを題材にした作品が増えているが、そのテーマをいち早く取り上げたのが『クリミナル・マインド』だと言える。実在の事件も元にしたリアルな犯人像と、そんな犯人を見事に捕らえるチームの活躍は長年にわたって多くの視聴者を惹きつけてきた。

だからこそ、2019年初めにシーズン15をもっての番組終了が発表された際に、本国はもちろん日本でも大きな反響が巻き起こったのは記憶に新しい。15シーズン以上続いたシリーズというのは、数多くの名作を生んできたアメリカTV界でも10作品ほどしか存在しない。ファイナルシーズンは2020年1月から全米で始まる。15年間続いてきた作品がどう幕を下ろすのか、世界中のファンが見守っている。

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

世界で最も有名な探偵シャーロック・ホームズを主人公にした作品としては、ベネディクト・カンバーバッチ主演の『SHERLOCK/シャーロック』も有名だが、19世紀後半のイギリスで活躍したホームズと相棒ワトソンの物語をかなり大胆にアレンジしたのが『エレメンタリー』だ。舞台を現代のニューヨークへ移し、ワトソンが男性から女性に変わったほか、ホームズやその宿敵モリアーティにも斬新な脚色が加えられている。一方で、原作に出てきたキャラクターや事件を巧みに取り込みながら秀逸なミステリーが展開し、オリジナルを踏襲しつつも新しい要素を加えることに成功。原作ファンも納得させる高いクオリティを保ってきた。全米で2013年に放送されたエピソードはシリーズ最高の2080万人の視聴者を獲得している。

また、長く続くドラマではメインキャストが途中で降板することも多いが、『エレメンタリー』ではホームズとワトソンはもちろん、彼らと一緒に捜査に当たる刑事たちも、全7シーズンにわたって同じ顔触れが演じている。さらに珍しいことに4人のレギュラー全員が同作でエピソード監督を務めているが、そういうことができるのも結束の強さゆえだろう。

そんな『クリミナル・マインド』と『エレメンタリー』はいずれもシーズン1からWOWOWで日本初放送されており、来たるファイナルシーズンも日本最速で見られるのは同放送局となる。両作のファイナルエピソードのタイトルは、『クリミナル・マインド』が「And in the End...(そして最後に...)」、『エレメンタリー』が「Their Last Bow(別れの挨拶)」。日本でも愛されてきた両作のフィナーレをぜひ見届けてほしい。

Photo:

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

© ABC Studios

『エレメンタリー7 ホームズ&ワトソン in NY ザ・ファイナル』

© MMXIX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.