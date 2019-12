このほどイギリスで、芳香剤をスプレーした後の車内で男性がうっかりタバコを吸おうとして火をつけた瞬間に、車が大爆発を起こすという事故が起こった。『The Sun』『Mirror』などが伝えている。



今月14日の午後3時頃、英ウェストヨークシャー州ハリファクスの賑やかな街中で黒の乗用車が突然爆発、周辺が騒然となった。現場付近のアパートの住民は爆発の瞬間の様子を「部屋全体が衝撃を受けて、窓ガラスがガタガタ揺れていました。誰も怪我をしていませんように…」とSNSに綴っており、爆発の衝撃の大きさをうかがわせる。



ウェストヨークシャー警察の声明によると、この車の所有者である男性が駐車していた際に窓を開けた状態で車内にスプレー式芳香剤1缶を全て噴射したという。その後、香りを定着させるために自分は車から出て窓を閉じ、10分ほど置いた後で窓を開けて車を発進させた。



半マイル(約800メートル)ほど走行したあたりで、再び窓を閉めて男性は車内でタバコを吸おうと火をつけた。その瞬間に大爆発が起きてしまったとのことだ。車の破損は大きく、バンパーなどのパーツが爆発の勢いで道路に散乱し、フロントガラスは全て吹き飛んでいた。



『Manchester Evening News』によると現場は一時通行止めとなり、車が大破した以外にも近くの建物の窓ガラスが吹き飛んでいたと伝えている。



目撃者の中にはSNSに「車を見る限りでは、運転手は亡くなっているんではないかと思ってしまう」と書き込んでいたが、これだけの爆発にもかかわらず男性は自力で車から這い出て、手や顔に軽い火傷を負った程度で済んだという。のちに男性は病院で治療を受け、すぐに自宅に戻っている。



火災調査にあたった捜査官のジョン・キャバリエ氏は、今回の件に関して「この程度で済んで幸いだった」と話しており、市民に対して「エアゾール式スプレーには物によっては大量のLPガスが含まれており、それが起爆の要因となることを忘れないように」と警告している。



画像は『The Sun 2019年12月16日付「UP IN SMOKE Car explodes when driver lights cigarette minutes after spraying air freshener」(Credit: PA:Press Association)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)