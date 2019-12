DCドラマ『スーパーガール』にヴィランのMr.ミクシィズピトルクが再登場！

米CWのDCドラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5に、ヴィランのミスター・ミクシィズピトルクが再登場することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

"ミクシー"の愛称で呼ばれるミスター・ミクシィズピトルクは、5次元世界からやって来た現実を捻じ曲げるトリックスター。本シリーズに登場するのは初めてではなく、スーパーガールことカーラ・ダンバースを口説くためにナショナル・シティに姿を表し、その過程で大混乱を引き起こしたキャラクターだ。1944年にDCコミックのスーパーマンコミックに初登場した。

シーズン2にミスター・ミクシィズピトルクが2話にわたり登場した時は、女麻薬王を描くドラマ『Queen of the South 〜女王への階段〜』のジェームス・バルディー役で知られるピーター・ガジオットが演じていた。

だが、シーズン5ではキャストが変わり、ドラマ版『リーサル・ウェポン』で弁護士レオ・ゲッツを演じ、映画『トランスフォーマー/ロストエイジ』や『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』などに出演し、映画界でも活躍するトーマス・レノン。ミスター・ミクシィズピトルクは複数話にわたって登場する予定だ。

RENO 911! Star THOMAS LENNON Cast as Mxyzptlk in SUPERGIRLDecember 11, 2019



本国アメリカでは、『スーパーガール』を含め、CWのDCドラマシリーズの一大イベントとなる"アローバース"のクロスオーバーが繰り広げられている。

なお、このクロスオーバーには『スーパーガール』でスーパーマンに扮しているタイラー・ホークリン、映画『スーパーマン リターンズ』に主演したブランドン・ラウス(『レジェンド・オブ・トゥモロー』のアトムことレイ・パーマー役)、青年時代のクラーク・ケントがスーパーマンになるまでを描く『ヤング・スーパーマン』で主演を務めたトム・ウェリングが出演し、スーパーマンが3人揃うことでも大きな話題となっている。

新たなMr.ミクシィズピトルクはどんな姿を見せてくれるのか楽しみだ。『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5は、CWにて2020年1月19日(木)より後半(第10話以降)がスタート。(海外ドラマNAVI)

『SUPERGIRL/スーパーガール <フィフス・シーズン>』

