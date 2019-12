10月にニューシングル『Lose You To Love Me』と『Look At Her Now』をリリースした歌手のセレーナ・ゴメス。長年の親友テイラー・スウィフトにその2曲のミュージックビデオを見せた時に、テイラーが泣いたことを明かした。その理由がまた感動的だ。Just Jaredによると、セレーナは英ラジオ局KISS UKとのインタビューで、テイラーとテイラーの両親にミュージックビデオを初めて見せた日のことを振り返った。場所はテイラーの自宅で、テイラーはキッチンの明かりをすべて消したそうだ。かしこまった様子にセレーナは思わず「そんな大ごとじゃないよ、テイラー」と言ったらしい。ミュージックビデオが流れ出すと、テイラーとテイラーの母親は泣き始めたという。「ずっと涙があふれ出ていた。曲が終わって…。思い出して私が泣きそうになってしまうわ」とセレーナ。「すばらしい曲だったということは関係ない。テイラーがそう思ってくれることはうれしいことだけどね。親身になって私と一緒にずっと、これまでの旅路を歩んできてくれた彼らは、嫌がらせや情緒的なカオスといったひどいことから脱却した私が、人生の新たな時代に踏み出したことを心から誇りに思って泣いてくれたのよ」と語った。「私は大きな安堵(あんど)のため息をつけたような感じだった。テイラーとテイラーのママが同じように感じてくれたことが心に染みたわ。姉とおばに誇りに思ってもらえた感じね。愛する人にそんなふうに思われて最高だったわ」。10代の時から公私ともに互いを支え合ってきたテイラーとセレーナらしいエピソードだ。