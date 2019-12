新たな『デス妻』！セレブ妻の裏側を描く『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』が日本初上陸

セレブ妻たちの華やかでスキャンダラスな生活と殺人事件の謎を絡めた恋愛サスペンスドラマ『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』シーズン1が、U-NEXTにて2020年に日本初上陸を果たす。

1月10日(金)より独占配信となるのは、『ウェントワース女子刑務所』『プリーズ・ライク・ミー』といった人気ドラマが生まれているオーストラリアで2018年に始まった作品。国民的人気スポーツのプロ選手を夫に持ちながら、不倫や妊娠、密告といったスキャンダルに事欠かないセレブ妻たちの世界を、ロマンスやサスペンス要素を盛り込みながらテンポよく描いている。憧れの存在として「WAGs=Wives And Girlfriends」と総称されるスポーツ選手の妻や彼女たちの世界にはヒエラルキーが存在し、華やかな生活の裏側には様々な嘘と秘密が隠されている、という内容だ。そこには殺人事件の謎も影を落としており、いまなお日本でも根強い人気を誇る『デスパレートな妻たち』に続くような新シリーズだ。



見どころは、バラエティに富んだキャラクターたち。ジャクソン・ギャラガー(『プリーズ・ライク・ミー』)演じる強豪フットボールチームのキャプテン、コナーは、スポーツ選手ならではのワイルドな魅力とパートナーにしか見せない甘い表情をあわせ持つ、注目のイケメン選手だ。

「WAGs」というと、元イングランド代表のサッカー選手デヴィッド・ベッカムの妻であるヴィクトリア・ベッカムをはじめとした海外サッカー選手の妻や恋人が有名だが、本作を通してそんな彼女たちの私生活を垣間見ている気分になれるかもしれない。スキャンダラスで刺激的な生活だけでなく、仕事と育児の両立、パートナーとの関係性、将来への不安といった悩みを抱える姿も映し出されており、女性なら思わず共感してしまうはず。きらびやかな世界を舞台にしながらも親しみやすいストーリーが展開する。

強豪プロチームに加入した恋人のダニエルと一緒に暮らすため、都会に移り住むことになった田舎娘のペイジは、慣れない都会での生活や選手の妻たちのセレブな暮らしぶりに戸惑いながらも、早く馴染もうとしていた。そんな中、ダニエルの同僚がキャンプ中に不慮の死を遂げる。不審に思ったペイジが死の謎を探り始めると、徐々にチームやセレブ妻のスキャンダラスな生活、そして彼らの嘘と秘密が明らかになっていく...。

『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』シーズン1(全8話)は2020年1月10日(金)配信スタート。(海外ドラマNAVI)

『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』シーズン1

© 2018 Screentime Pty Ltd, Network Ten Pty Ltd and Screen Australia