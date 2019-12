『ダウントン・アビー』『レギオン』...ダン・スティーヴンスの魅力を堪能する6作品、AmazonやNetflix配信作品あり

クールで知的、そして時に温かな表情でファンの心をつかむダン・スティーヴンス。実写版『美女と野獣』や『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』など大型作品にも続々と出演し、いまや引っ張りだこのイギリス人俳優だ。現在Amazon Prime VideoとNetflixで配信中の作品から、その魅力を味わい尽くす6本をご紹介したい。

注目のドラマ作品

◆『レギオン』

まずは人気SFドラマ『レギオン』から。ダンが演じるのは、少年時代からひどい幻覚に悩まされてきたというデヴィッド青年。統合失調症と診断されるが、実はこの症状こそが彼の持つ特殊能力の証だったのだ。他人の精神を操るパワーに目覚めたデヴィッドは、彼を追う謎の組織との対決に追われることになる。『X-MEN』シリーズのスピンオフにあたる本作では、同チームの創始者であるプロフェッサーXとデヴィッドとの思わぬつながりも明らかに。常識を超えたサイケデリックな色彩感覚に驚かされる本作は、Netflixで配信中だ。

【関連記事】『ダウントン・アビー』のイケメン俳優がスーパーヒーローに!? 全米騒然! 脳ミソに強烈な揺さぶりをかける『レギオン』

◆『ダウントン・アビー』

続いては歴史ドラマ『ダウントン・アビー』。20世紀初頭、イギリスの田園地帯で気品あふれる暮らしを送る、グランサム伯爵とその一族。大勢の使用人を従えて優雅な毎日を過ごしていたが、タイタニック号の沈没や第一次世界大戦など、歴史的大事件が伝統ある一家に思わぬ影を落とす。予想外の妊娠や家族が反対する結婚生活など、邸宅の内外からの波乱に揺られる貴族たちの人間ドラマだ。ダンは弁護士のマシュー・クローリー役で、シーズン3まで出演している。Amazon Prime Videoでシーズン6までを配信中だ。

【関連記事】海外ドラマNAVI独占「ダウントン・ナイト」ご招待!『ダウントン・アビー』吹替え版イベント試写会【プレゼント】

主演映画で2時間たっぷり味わい尽くす

勇敢で聡明なイメージのあるダンは、サスペンス映画のヒーローとしても活躍している。

◆『ザ・ゲスト』

主演映画『ザ・ゲスト』は、彼が多面的な演技力を発揮する1本だ。戦地からの帰還兵と名乗るダン演じる男が、ある一家を訪問。戦死した息子の戦友を名乗る彼は、みるみるうちに家族から信頼を得てゆく。しかし彼の訪問以来、一家に奇妙な出来事が降りかかるように。何かおかしいと気づいた娘だが、一家の対応は後手に回り...。ダンは一体善人なのか悪人なのか、最後まで息をのむ作品。Amazon Prime Videoで配信されている。

◆『アポストル 復讐の掟』

主演映画としてもう1本、『アポストル 復讐の掟』をご紹介したい。あるカルト教団がひとつの島を占拠し、信者たちに残虐な行為を働いていた。ダン演じる男は彼らに連れ去られた妹を取り戻すべく、単身危険な孤島に乗り込む。しかしドリルを使っての拷問や火あぶりなど、その蛮行は想像を遥かに上回るものだった...。惨たらしい行いに背筋の凍る本作は、Netflixで視聴可能だ。

まだまだ尽きない出演作品

最後に、主演作ではないが、存在感をたっぷり楽しめる映画作品2作をご紹介したい。

◆『誘拐の掟』

サスペンス作品『誘拐の掟』は、危険な依頼を引き受けてしまった探偵の物語だ。警察を辞めて探偵業を始めたリーアム・ニーソン(『96時間』)演じるマットは、成り行きで接触した麻薬ディーラーから、妻を殺した犯人を探してほしいと依頼される。キーマンとなるこの麻薬ディーラーこそがダン演じるキャラクターだ。悩んだ末に依頼を受けたマットは、凄惨な犯行を繰り返す凶悪犯との命がけの勝負を迫られることに。現在Netflixで配信中だ。

◆『マーシャル 法廷を変えた男』

締めとなる1本は、伝記映画『マーシャル 法廷を変えた男』。アフリカ系アメリカ人初の最高裁判事となった男の揺るぎない信念と闘争を、ドラマチックに振り返る。黒人であることを理由に法廷で理不尽な扱いを受けながらも、ペースを乱されず着々と真実を暴いてゆくのは、チャドウィック・ボーズマン(『ブラックパンサー』)扮するマーシャル。証言の矛盾を明らかにする様子は、法廷ものとしても見応え十分だ。ダンはマーシャルを妨害する検事役で出演しており、敵役としての新たな魅力を発見できる。Netflixで視聴可能だ。

以上、ダン・スティーヴンスの魅力を堪能するTV・映画作品6本をご紹介した。人間模様を楽しむ『ダウントン・アビー』からスリラー映画まで、様々な作品でダンの新たな魅力を再発見してほしい。(海外ドラマNAVI)

Photo:ダン・スティーヴンス©JStone / shutterstock.com『レギオン』 ©2016, FX Networks. All rights reserved./『ダウントン・アビー』(C)2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved./『ザ・ゲスト』© 2014 Picturehouse. All Rights Reserved. /『アポストル 復讐の掟』©Netflix/『マーシャル 法廷を変えた男』© 2017 Marshall Film, LLC. All Rights Reserved.Marshall_keyart