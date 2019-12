■ぼっちでも寂しくないケーキ

■コンビニで買える神コラボも

【「期間限定のクリスマススイーツ」概要】

セブンイレブンは、12月19日(木)から、「期間限定のクリスマススイーツ」を限定発売します。単身世帯の増加や、働く女性が増えた環境の変化に伴って、今年は、1人や少人数で楽しめる個食ケーキが充実! クランクイン!トレンドは、試食会に参加し、一足先に美味しさを堪能してきました。出てきた瞬間目を奪われたのは、やっぱり、「いちご&クッキー/ミッキーマウス」と「メープル&カスタード/くまのプーさん」。「いちご&クッキー/ミッキーマウス」は、ミッキーの後ろ姿をモチーフにした“おしり”が可愛いデザインです。この真っ赤な感じ、チョココーティングかと思いきや、全部ふわふわ…!フォークを刺した瞬間感動を覚えます。また、優しい「メープル&カスタード/くまのプーさん」も見逃せません。プーさんの顔がとっても可愛いケーキは、カスタードクリームの中に、スポンジ、メープルソース、メープルクッキーが入っています。メープルのやわらかな味わいが、口いっぱいに広がって、1人のクリスマスを救済してくれるような癒やしを感じました。そしてそして、相変わらず神なセブンイレブンは、またしても素晴らしいスイーツを世に生んでくださいました…! コンビニで買えるのかと正直びっくりな「トップス」と「小岩井農場」コラボの2品です。「トップス監修ミルクチョコケーキ」は、一口食べた瞬間ぶわっと“トップス感”が広がります。商品本部デイリー部ベーカリー・スイーツの櫻井宏子チーフマーチャンダイザーによると、いままで「トップス」のアイスなどはありましたが、純粋なチョコケーキをコラボで出すのは初だそう。素敵なコラボの裏にあるにじむような努力…。本当に足を向けて寝れません。そして「小岩井農場まきばのチーズケーキ」は個人的にも推したい一品。小岩井産の濃厚なクリームチーズを感じられる本ケーキは、まさに至福の時間を演出してくれます。アクセントにトッピングされたサブレクラムが、また絶妙なんです。もうすぐ待ちに待ったクリスマス。今から色んな計画を練っていると思いますが、幸せの青い鳥(美味しいケーキ)は、案外近く(セブンイレブン)にいるのかもしれません。発売期間:12月19日(木)〜12月25日(水)(C)Disney(C)2019 Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A..A.Milne and E.H.Shepard.