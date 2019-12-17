パキスタン首都イスラマバードの対テロ法廷に到着したペルベズ・ムシャラフ元大統領（2013年4月20日撮影、資料写真）。(c)AFP/AAMIR QURESHI

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【AFP＝時事】パキスタンの裁判所は17日、ペルベズ・ムシャラフ（Pervez Musharraf）元大統領に対し、本人不在のまま死刑判決を言い渡した。国営メディアが報じた。同国では軍部が訴追を免れることが多いとされることから、異例の展開となった。

　ラジオパキスタン（Radio Pakistan）はツイッター（Twitter）に「イスラマバード（Islamabad）特別裁判所は、ペルベズ・ムシャラフ元大統領に対し、国家反逆罪により死刑判決を言い渡した」と投稿した。

【翻訳編集】AFPBB News

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