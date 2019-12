石井裕也監督の新作『生きちゃった』が2020年に公開される。

山田厚久(仲野太賀)と武田(若葉竜也)は幼馴染。厚久は結婚しており、5歳の娘がいる。平凡だがそれなりの生活。だがある日、厚久が会社を早退して家に帰ると、妻が見知らぬ男と情事に耽っていた。あまりにも急なことで、厚久は怒ることもできなければ悲しむこともできない。感情に蓋をすることしかできなかった。その日を境に厚久と妻、武田の関係は歪んでいき、物語は予期せぬ展開へと向かっていく。

『舟を編む』『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』などで知られる石井裕也監督オリジナル脚本による新作。主演を『町田くんの世界』に続いての石井組となる仲野太賀。共演に若葉竜也が名を連ねる。2人は2017年の『南瓜とマヨネーズ』以来の共演となる。「All the Things We Never Said」という英語タイトルで、中国及び香港、台湾、マカオなど、世界各国の劇場で公開される。

石井裕也監督 コメント

忖度や制約ゼロ、完全なる自由の中で映画を作ったらどうなるのか?強度の高い傑作になるのか、はたまた独りよがりの映画になるのか。大いに興味が湧き、このプロジェクトを引き受けました。

「作りたい」という衝動と熱が何より大切だと思ったので、脚本は3日間で一気に書いて、信頼している仲間を急いで集めて、やると決めてから2ヶ月でクランクインしました。まるで自主制作映画のように夢中になって撮影しました。おカネも時間もなかったですが、とにかくみんなでフルパワーを出し合って捨て身でこの映画を作りました。出来上がったのは、俳優たちの凄まじい本気と魂が感じられる剥き出しの映画です。

仲野太賀 コメント

本当のことが言いづらいこの世界で、懸命に生きる父親を演じました。愛について真っ向から挑んだ、人間回帰の物語です。

若葉竜也さん、そして尊敬する石井裕也監督と共に、胸が張り裂けるような日々を過ごして作った今作が、きっと誰かを勇気づけると信じています。僕自身にとって、生涯大切にしたい映画になりました。

若葉竜也 コメント

オファーをもらい、台本を開いた時、石井裕也監督からの「果たし状」をもらったような気分でした。

「死ぬ気で来てよ。」って。

「生きちゃった」の台本にはそれだけの気迫があったし、役者の端くれとして「やらない」という選択肢はなかった。

毎日、全シーン、全カット、心血込めてやりました。

そしたら、、すごいラストシーン、撮れちゃった。

映画『生きちゃった』は2020年公開

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド